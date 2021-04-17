Eczaneler hafta sonu kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta sonu eczane çalışma saatleri 2021: Hafta içi-hafta sonu eczane çalışma saatleri neler?
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Eczaneler hafta sonu kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta sonu eczane çalışma saatleri 2021: Hafta içi-hafta sonu eczane çalışma saatleri neler?

Eczaneler hafta sonu kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta sonu eczane çalışma saatleri 2021: Hafta içi-hafta sonu eczane çalışma saatleri neler?
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

İki haftalık kısmi kapanma kararlarından sonra vatandaşlarımız hafta sonu eczaneler açık mı? sorusunu soruyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında eczaneler belirli saatlerde hizmet vermeye devam edecek. Peki, Eczaneler hafta sonu kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta sonu eczane çalışma saatleri 2021: Hafta içi-hafta sonu eczane çalışma saatleri neler? 17-18 Nisan hafta sonu eczaneler açık mı? Eczaneler saat kaçta açılacak? Eczaneler öğle arası açık mı?

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Yeni tip koronavirüs salgını sosyal hayatta birçok kurum ve kuruluşun çalışma saatlerinde değişikliğe yol açtı. Bu değişikliklerden etkilenen yerlerden birisi de eczaneler oldu. Özellikle Covid-19 pandemisi sürecinde ilaç almak isteyen veya acil durumlarla karşı karşıya kalan yurttaşların en çok araştırdığı konuların başında 2021 eczane çalışma saatleri geliyor. Reçeteli ya da reçetesiz, 7/24 ayırt etmeksizin ilaç alınan bu yerlerin hafta içi ve hafta sonu çalışma günleri-saatleri bilgisi, yolu buraya düşecek olan vatandaşların araştırdığı başlıklardan birisi. Bunun nedeni ise, eczane mesai saatleri içerisinde işlemlerin hızlı bir şekilde tamamlanması. İki haftalık kısmi kapanma kararlarından sonra vatandaşlarımız hafta sonu eczaneler açık mı? sorusunu soruyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında eczaneler belirli saatlerde hizmet vermeye devam edecek. Peki, Eczaneler hafta sonu kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta sonu eczane çalışma saatleri 2021: Hafta içi-hafta sonu eczane çalışma saatleri neler? 17-18 Nisan hafta sonu eczaneler açık mı? Eczaneler saat kaçta açılacak? Eczaneler öğle arası açık mı? İşte detaylar haberimizde…

ECZANELER HAFTA SONU SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul'da 5 Aralık 2020 tarihinden bu yana her cumartesi günü uygulanan eczane nöbet sistemi sona ermiştir. Pazar ve resmi tatil günlerinde nöbetçi eczanelerimiz, bunların dışında kalan günlerde tüm eczanelerimiz 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecektir." denildi.

Eczaneler pazar günleri ise nöbetçi sistemi ile çalışmakta. Bölgenizdeki nöbetçi Eczaneleri internetten sorgulayabilir aynı zamanda size en yakın eczaneye giderek de öğrenebilirsiniz.

Eczaneler hafta sonu nöbetçi olmasalar da nöbetçi olan eczanenin bilgilerini ve adresini camlarına asarak bilgilendirme yapmaktadır.

ÖĞLE ARASI AÇIK MI?

Eczanelerde öğle yemeği molaları yoktur. Öğle arası saatlerinde de eczaneler hizmet vermeye devam etmektedir.

ECZANELER KAÇTA KAPANIYOR?

Eczanelerin kapanış saati 19.00'dur.

ECZANELER HAFTA SONU KAÇA KADAR AÇIK?

Alınan karar gereğince, sadece Cumartesi günü açıktır. Pazar günü eczaneler kapalı olmakla beraber, nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir.

RESMİ TATİL GÜNLERİ ÇALIŞIYOR MU, AÇIK MI?

Eczaneler, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir. Arefe günü eczaneler yarım gün olarak açıktır.

NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ 2020

Nöbetçi eczaneler, eczaneler kapalı olduğu zamanlarda hizmet vermektedir. Yani, hafta içi ve Cumartesi mesaisi bittikten sonra sabaha kadar nöbetçi eczaneler açıktır. Ayrıca, Pazar günleri de tam gün olarak hizmet verirler.

#EVDEKAL
Kendi kendine bakım
Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.
Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.
Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.
#EVDEKAL
Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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