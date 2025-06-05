Arefe günü bankaların çalışma saatleri, 2025 Kurban Bayramı öncesi Arefe günü ile ilgili detaylı araştırmalar yapılıyor. Eczaneler Arefe günü açık mı, saat kaça kadar açık?, konusu ne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Peki, Eczaneler Arefe günü açık mı, saat kaça kadar açık?

ECZANELER AREFE GÜNÜ AÇIK MI, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Kurban Bayramı arefe günü 5 Haziran Perşembe günü olarak açıklandı. Eczaneler 5 Haziran Perşembe günü saat 13.00'a kadar çalışacak. 13.00'dan sonra nöbetçi eczaneler görev yapacak.

Hastanelerin acil bölümleri ise arefe günü ve bayram günlerinde açık olmaya devam edecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BİTİYOR?

6 Haziran Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 9 Haziran Pazartesi günü son bulacak. Resmi kurumlar ve bankalar 10 Haziran Salı günü tekrar açılmış olacak.

2025 Kurban Bayramı günleri şu şekilde:

• Kurban Bayramı Arefe - 5 Haziran

• Kurban Bayramı 1. Gün - 6 Haziran

• Kurban Bayramı 2.Gün - 7 Haziran

• Kurban Bayramı 3.Gün - 8 Haziran

• Kurban Bayramı 4. Gün - 9 Haziran