Eczaneden 500 liralık cinsel içerikli ürün aldı, parasını ödemeden kaçtı
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Eczaneden 500 liralık cinsel içerikli ürün aldı, parasını ödemeden kaçtı

Ankara'da bir eczaneye girerek 500 lira değerinde cinsel içerikli ürün alışverişi yapan şüpheli, parayı ödemeden kayıplara karıştı.

07.01.2020 11:39 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:16
Eczaneden 500 liralık cinsel içerikli ürün aldı, parasını ödemeden kaçtı

'da bir eczaneye girerek 500 lira değerinde cinsel içerikli ürün alışverişi yapan şüpheli, parayı ödemeden kayıplara karıştı. Şüphelinin güvenlik kameralarına takılan rahat tavırları ise herkesi şaşırttı.

Ankara'nın Yenimalle ilçesi dün saat 10.00 sularında , semtinde bulunan bir eczaneye giren şahıs, yaklaşık 5 dakika görevlilere sorular sorduktan sonra 500 lira değerinde cinsel içerikli ürün aldı. Dükkandaki müşteri sayısının artmasıyla harekete geçen hırsızlık şüphelisi, parayı ödemeden dükkandan çıktı.

RAHAT TAVIRLARI HERKESİ ŞAŞIRTTI

Şüphelinin güvenlik kameralarına takılan rahat tavırları ise herkesi şaşırttı. Eczaneden çıktıktan sonra hızlı adımlarla aracına yöneldiği görülen şüpheli, kayıplara karıştı.

Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA
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