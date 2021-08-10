'Ece Üner ile Susma' programının fragmanında Emine Bulut'un kızının feryadının kullanılması tepki çekti

Kanal D'de gündüz kuşağında yayın yapmaya başlayan Ece Üner'in yeni programının fragmanında, öldürülen annesinin arkasından bağıran Emine Bulut'un kızının sesine yer verildi. Fragmanı izleyenler bu duruma ateş püskürdü, Üner'e Twitter'dan tepki yağıyor.

Show Ana Haber bülteni sunuculuğundan istifa edip reality bir program sunmak için Kanal D ile anlaşan Ece Üner'in, 'Ece Üner ile Susma' adını taşıyan programı dün ilk bölümüyle ekrana geldi. Programın fragmanında Emine Bulut'un kızının sesinin kullanılması ise gündem oldu.

"MİLLETİN ACISINI REKLAM YAPIYORSUNUZ"

Müge Anlı'nın programına benzer bir format ile ekrana dönen Üner'in sunduğu programın fragmanında, öldürülen Emine Bulut'un kızının feryadına yer verildi. Fragmanı izleyenler ise duruma tepkisiz kalmadı. Kısa sürede gündem olan Ece Üner için, "Milletin acısında reklam yapıyorsun" yorumları yapıldı.

Öte yandan fragmanda Ece Üner'in Emine Bulut'un kızının çığlıklarını duyunca gözlerinin dolması da sosyal medya kullanıcılarına samimiyetsiz geldi.

İşte Ece Üner'e gelen tepkiler...