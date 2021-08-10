'Ece Üner ile Susma' programının fragmanında Emine Bulut'un kızının feryadının kullanılması tepki çekti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Ece Üner ile Susma' programının fragmanında Emine Bulut'un kızının feryadının kullanılması tepki çekti

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Kanal D'de gündüz kuşağında yayın yapmaya başlayan Ece Üner'in yeni programının fragmanında, öldürülen annesinin arkasından bağıran Emine Bulut'un kızının sesine yer verildi. Fragmanı izleyenler bu duruma ateş püskürdü, Üner'e Twitter'dan tepki yağıyor.

Show Ana Haber bülteni sunuculuğundan istifa edip reality bir program sunmak için Kanal D ile anlaşan Ece Üner'in, 'Ece Üner ile Susma' adını taşıyan programı dün ilk bölümüyle ekrana geldi. Programın fragmanında Emine Bulut'un kızının sesinin kullanılması ise gündem oldu.

"MİLLETİN ACISINI REKLAM YAPIYORSUNUZ"

Müge Anlı'nın programına benzer bir format ile ekrana dönen Üner'in sunduğu programın fragmanında, öldürülen Emine Bulut'un kızının feryadına yer verildi. Fragmanı izleyenler ise duruma tepkisiz kalmadı. Kısa sürede gündem olan Ece Üner için, "Milletin acısında reklam yapıyorsun" yorumları yapıldı.

Öte yandan fragmanda Ece Üner'in Emine Bulut'un kızının çığlıklarını duyunca gözlerinin dolması da sosyal medya kullanıcılarına samimiyetsiz geldi.

Ece Üner ile Susma programının fragmanında Emine Bulut'un kızının feryadının kullanılması tepki çekti

İşte Ece Üner'e gelen tepkiler...

Ece Üner ile Susma programının fragmanında Emine Bulut'un kızının feryadının kullanılması tepki çekti
'Ece Üner ile Susma' programının fragmanında Emine Bulut'un kızının feryadının kullanılması tepki çekti
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları (2)
BURAK PALABIYIK: Topluma hayat dersi vermek bunlara kalmış. Fırsatçılık, sömürge. Doymuyorlar paraya da kaosa da.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
TURANNNN : Başlamadan bitti galiba
Cevap Yaz 14 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Tanju Özcan Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Süreyya Yalçın
Spor Merve Çoban Lionel Messi Burak Yılmaz Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'Ece Üner ile Susma' programının fragmanında Emine Bulut'un kızının feryadının kullanılması tepki çekti - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 13:22:07. #1.16#

title