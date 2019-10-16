Ece Üner, Fransa ile ilgili sözleriyle gündem oldu: Pisliğin içindeyken tek hayvan horozdur

16.10.2019 21:51

Zaman zaman canlı yayında yaptığı açıklamalarla gündem olan Ece Üner, bunlardan bir yenisine daha imza attı. Fransa ile ilgili bir anektod anlatan Üner, sosyal medyada çok konuşuldu.

"PİSLİĞİN İÇİNDEYKEN ÖTEBİLEN TEK HAYVAN HOROZDUR"

Show TV Ana Haber Sunucusu Ece Üner canlı yayında Fransa ile ilgili, "Bir Fransız diplomat meslektaşına soruyor, 'Fransa'nın milli sembolü neden horozdur, biliyor musun?' diye... Meslektaşı bilmediğini söyleyince 'Kendi ayakları pisliğin içindeyken ötebilen tek hayvan horozdur' diye yanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

DEPREMLE İLGİLİ SÖZLERİYLE ALKIŞ TOPLAMIŞTI

Ece Üner daha önce de depremle ilgili sözleriyle alkış toplamıştı. Üner, "İstanbul'da olası bir depremde bizlerin toplanma alanı olarak belirlenen 493 bölgeden 416'sına AVM, rezidans ve gökdelen inşa edilmiş. Neyse ki deprem anında alışveriş yapabileceğimiz yüzlerce AVM alternatifi var" ifadelerini kullanmıştı.