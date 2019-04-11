Ece Seçkin Sokak Köpeklerinin Zehirlenmesine Gözyaşlarıyla Tepki Gösterdi
Ece Seçkin, Ankara Batıkent'te sokak köpeklerinin zehirlenmesi ile ilgili tepkisini sosyal medyada yayınladığı video ile gösterdi.
Pop müziğinin başarılı isimlerinden olan Ece Seçkin, Ankara Batıkent'te sokak köpeklerinin zehirlenmesi ile ilgili tepkisini sosyal medyada yayınladığı video ile gösterdi. Seçkin gözyaşları içinde "Lütfen hayvanlara zarar vermeyin" dedi.
"ŞİDDET ÇOK BÜYÜK GÜNAH"
Geçtiğimiz günlerde Ankara Batıkent'te köpeklerin zehirlenmesi ile ilgili Türkiye'de birçok kişi tarafından tepki gelmişti. Konu ile ilgili şarkıcı Ece Seçkin sosyal medyadan paylaştığı video ile gösterdi. Ünlü şarkıcı, "Özür dilerim böyle bir video çekmek durumunda kaldığım için, lütfen hayvanlara zarar vermeyin onlara verdiğiniz şiddet çok büyük günah. Sebepsiz yere hayvanlara yaptığınız şiddet aynı zamanda biz insanlara da yaptığınız bir şiddet" dedi.
"HİÇ Mİ VİCDANINIZ YOK"
Böyle durumlarda genelde sosyal medyadan uzak kalmayı tercih ettiğini belirten Seçkin, "Çünkü çok etkileniyorum, bu gecede öyle benim için ve uyumam imkansız. Bırakın yemek bulmayı çoğu zaman içecek temiz su bile bulamayan gariban köpekleri açlıklarından vurarak zehirleyen zihniyet. Hiç mi vicdanınız yok bu kadar mı nefret dolusunuz. Bu şiddeti durdurmanın bir yolunu bulmak zorundayız. Yoksa hepimize yazıklar olsun" şeklinde konuştu.
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Kınıyorum yazıkdır candır bir insan nasıl bukadar cani oluyor allah devletimize polisimize zeval vermesin bu memketde yargı polis olmasa neler yaparlar ceza verilsin her köpeye her cana 4 yılCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Insan icin aglamazlar bu ganciklarCevap Yaz 8 4 Yayından Kaldır
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Okadar çocuk öldü suryide filistinde onlar için niye ağlamıyonCevap Yaz 14 4 Yayından KaldırHEMŞİNLİ: Onlara ağlayacak iman kaç kişide var.2 1 Yayından Kaldır
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elbette hayvanlar ölmesin ama keşke bunu 5 köpegin okuldan dönerken parcalanan cocuk icinde gösterselerdi hayvan sevgisi ddemek evde kedi besleyip annesini huzur evine bırakmak deglCevap Yaz 14 Yayından Kaldır