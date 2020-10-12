Ece Mumay Sade Kahve şarkı sözleri | Ece Mumay şarkıları, sözleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ece Mumay Sade Kahve şarkı sözleri | Ece Mumay şarkıları, sözleri

12.10.2020 14:20 | Son Güncelleme: 12.10.2020 14:28
Ece Mumay Sade Kahve şarkı sözleri | Ece Mumay şarkıları, sözleri

Türk pop müziğinin genç seslerinden olan Ece Mumay yeni şarkısını dinleyicileriyle buluşturdu. Ece Mumay Sade Kahve şarkı sözleri nelerdir? Ece Mumay şarkıları, sözleri hakkında merak edilenler haberimizde.

22 yaşındaki genç şarkıcı Ece Mumay, Senden Sonra, Galaksi gibi pek çok şarkısıyla trendlere girmeyi başarmıştı. Pop müziğinin genç seslerinden olan Ece Mumay, yeni şarkısı Sade Kahve'yi de piyasalara sürdü. Ece Mumay Sade Kahve şarkı sözleri nelerdir? Ece Mumay şarkıları, sözleri hakkında merak edilenler...

ECE MUMAY SADE KAHVE ŞARKI SÖZLERİ

Işkatlefi dert barra hattaytu,

Letifteh derd delel boş bıtıltu,

İççeğ lefi govende

Keyfne bıttıl divene

***

Arama sorma hiç nefes tüketme

Bileme beni germe, hiç üstüme gelme

Bi kahve istedik elinden

Kızım şekersiz ya, bu nası sade?

***

Yemin olsun, sevemem dönemem geriye

Yerim dolsun, bi kere sormam, bakmam geriye

***

Tüm dertleri bi' kenara koydum,

Çok arama açamam yeterince yordun,

İççeğ lefi govende,

Keyfne bıttıl divene,

Aman bana değme,

Hiç buralara gelme.

ECE MUMAY ŞARKILARI

Galaksi

Ax Pişti Te Yar

Yanıma Yanıma

Vazgeç Gönül

Uçurtma

Senden Sonra

Bir Vedayla Bir Ömür

Vurulmuşam

Belki Bir Gün

Ansızın

Sen Diye Diye

Söyle

Eylül

Sen İstanbulsun

Hırka

Seni Görünce

Çok Geç

Rüzgar

Dark in the Night

Bu Nasıl Hikaye

Neden Diye

Aşk Dediğin

Kalbime Gömerim

Bulutlara Esir Olduk

Her Aşk Bir Gün Biter

Seni Görmeseydim

İlgili Haberler

Melek Mosso - Yalan ft. Aras şarkı sözleri | Melek Mosso şarkı sözleri
Melek Mosso - Yalan ft. Aras şarkı sözleri | Melek Mosso şarkı sözleri
Kaan Boşnak - Seni Buldum Ya şarkı sözleri | Kaan Boşnak kimdir, eşi kimdir?
Kaan Boşnak - Seni Buldum Ya şarkı sözleri | Kaan Boşnak kimdir, eşi kimdir?
Mabel Matiz Sarmaşık sözleri nedir? Mabel Matiz Sarmaşık şarkı sözleri? Mabel Matiz kilimli klibi Sarmaşık sözleri nelerdir?
Mabel Matiz Sarmaşık sözleri nedir? Mabel Matiz Sarmaşık şarkı sözleri? Mabel Matiz kilimli klibi Sarmaşık sözleri nelerdir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Esra Erol Sezen Aksu Merve Boluğur Yasemin Özilhan
Spor Erol Bulut Mert Günok Sergen Yalçın Malcolm Thomas Josef De Souza
Daha Fazla Cuma Hatay Milli İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ece Mumay Sade Kahve şarkı sözleri | Ece Mumay şarkıları, sözleri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.10.2020 14:30:45. #1.15#
title