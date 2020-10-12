Ece Mumay Sade Kahve şarkı sözleri | Ece Mumay şarkıları, sözleri

Türk pop müziğinin genç seslerinden olan Ece Mumay yeni şarkısını dinleyicileriyle buluşturdu. Ece Mumay Sade Kahve şarkı sözleri nelerdir? Ece Mumay şarkıları, sözleri hakkında merak edilenler haberimizde.

22 yaşındaki genç şarkıcı Ece Mumay, Senden Sonra, Galaksi gibi pek çok şarkısıyla trendlere girmeyi başarmıştı. Pop müziğinin genç seslerinden olan Ece Mumay, yeni şarkısı Sade Kahve'yi de piyasalara sürdü. Ece Mumay Sade Kahve şarkı sözleri nelerdir? Ece Mumay şarkıları, sözleri hakkında merak edilenler...

ECE MUMAY SADE KAHVE ŞARKI SÖZLERİ

Işkatlefi dert barra hattaytu,

Letifteh derd delel boş bıtıltu,

İççeğ lefi govende

Keyfne bıttıl divene

***

Arama sorma hiç nefes tüketme

Bileme beni germe, hiç üstüme gelme

Bi kahve istedik elinden

Kızım şekersiz ya, bu nası sade?

***

Yemin olsun, sevemem dönemem geriye

Yerim dolsun, bi kere sormam, bakmam geriye

***

Tüm dertleri bi' kenara koydum,

Çok arama açamam yeterince yordun,

İççeğ lefi govende,

Keyfne bıttıl divene,

Aman bana değme,

Hiç buralara gelme.

ECE MUMAY ŞARKILARI

Galaksi

Ax Pişti Te Yar

Yanıma Yanıma

Vazgeç Gönül

Uçurtma

Senden Sonra

Bir Vedayla Bir Ömür

Vurulmuşam

Belki Bir Gün

Ansızın

Sen Diye Diye

Söyle

Eylül

Sen İstanbulsun

Hırka

Seni Görünce

Çok Geç

Rüzgar

Dark in the Night

Bu Nasıl Hikaye

Neden Diye

Aşk Dediğin

Kalbime Gömerim

Bulutlara Esir Olduk

Her Aşk Bir Gün Biter

Seni Görmeseydim