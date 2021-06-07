Ece Mumay kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ece Mumay'ın hayatı ve biyografisi
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Ece Mumay kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ece Mumay'ın hayatı ve biyografisi

Ece Mumay kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ece Mumay'ın hayatı ve biyografisi
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Vatandaşlar tarafından merak edilen kişiler arasında Ece Mumay yer alıyor. Peki, Ece Mumay kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ece Mumay'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir? Detaylar haberimizde.

Çıkardığı şarkılarla Youtube trendlere girmeyi başaran Ece Mumay'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Ece Mumay kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç? Ece Mumay ile ilgili bilgiler yazımızda.

ECE MUMAY KİMDİR?

Ece Mumay (d. 12 Ağustos 1998, İstanbul), Türk şarkıcı ve söz yazarıdır.

Ece Mumay doğum tarihi : 12 Ağustos 1998

Ece Mumay kaç yaşında : 22 yaşında

Ece Mumay nereli : İstanbul doğumlu

Ece Mumay mesleği ne : Şarkıcı ve söz yazarı

Ece Mumay, 12 Ağustos 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Seslendirmiş olduğu Ax Piş Te Yar adlı şarkı ile tanınmaya başladı. Galaksi isimli şarkısı YouTube'da 197 milyonun üzerinde dinlendi. 14 Şubat'ta Sevgililer Gününe özel İsmail YK ile Dokuz Mevsim adında bir şarkı çıkardı.

ECE MUMAY ŞARKILARI

Albümleri:

Odamdan (2018)

Single'ları:

"Dark in the Night" (feat. Sadrican Sağdur) (2018)

"Söyle" (2019)

"Hırka" (2019)

"Uçurtma" (Taladro ile) (2019)

"Ansızın" (Akustik) (2020)

"Senden Sonra" (2020)

"Bir Vedayla Bir Ömür" (Akustik) (2020)

"Sen Diye Diye" (Akustik) (2020)

"Vurulmuşam" (Akustik) (2020)

"Galaksi" (2020)

"Ax Pişti Te Yar" (2020)

"Sade Kahve" (2020)

"Rüyalara Sor" (Akustik) (Mustafa Ceceli ile) (2021)

"Hengame" (2020)

"Dokuz Mevsim" (Akustik) (İsmail YK ile) (2021)

"Duygularım" (2021)

"Peri" (2021)

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Ece Mumay kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ece Mumay'ın hayatı ve biyografisi - Haberler
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