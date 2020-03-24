Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Magazin ›› Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar - Magazin
Ebru Polat, Türkiye, Magazin

Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar

Şarkıcı Ebru Polat, yaşlı bir amcanın görüntülerini paylaşarak sosyal medyada yayan kişiye Instagram hesabından sitem ederek "Çekmeyin lan böyle videolar, vicdansızlar" diyerek tepki gösterdi.

24.03.2020 13:29 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:59
Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar

Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından harakete geçen bakanlık, 65 yaş ve üstü ve kronik hastalığı olan kişilerin sokağa çıkması yasaklandı. Bu tedbirin ardında sokağa çıkan yaşlı insanların görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada yayılan bir görüntüde; kendisini polis olarak tanıtan bir genç, sokağa çıkma yasağını delen 65 yaş üzeri bir vatandaşa "Normalde sana ceza yazmam gerekiyor ama bu seferlik affediyorum" dedi. Videoyu çeken kişinin tavrı, sosyal medya kullanıcılarının yanı sıra Ebru Polat'ın da tepkisini çekti.

"VİCDANSIZLAR"

Koronavirüsün dünyayı etkisi altına almasıyla evine kapatan ünlü şarkıcı Ebru Polat,önce "evde sıkılıyorum diye şımarıklık yapanlar herkesin eşit olması adil bence ben eşitliği seviyorum" dedi. Ardından sosyal medyanın gündemine oturan video hakkında konuşan Polat, "Bak işte benim anlatmak istediğim buydu... Ben bunları izleyince 2 saat ağlıyorum! Çekmeyin lan böyle videolar... Siz kiminle dalga geçiyorsunuz vicdansızlar!" diyerek sitem etti.

NE OLMUŞTU?

Dün akşam sosyal medyada yaşlı bir vatandaşı kaydederek paylaşılan video büyük tepki çekti.Videonun kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Sokakta yürüyen yaşlı bir amcayla olan diyaloğunu kameraya alan şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Tepkiler üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Dün hepimizi üzen görüntülere neden olan M.T.E., Ankara İl Emniyet Md. ekiplerince yakalanıp hakkında işlem başlatıldı. Videoya çektiği İhsan Amcamızı, Kaymakamımız ziyaret ederek, Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile telefonda görüştürdü. Amcamızdan bu münasebetsizlik adına özür diledik." ifadelerine yer verildi.

Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar

Haberin Videosu:

Şarkıcı Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar

İlgili Haberler

Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı
Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı
Yaşlı bir vatandaşın çekilen videosu sosyal medyada tepki topladı, Bakan Soylu olaya müdahil oldu
Yaşlı bir vatandaşın çekilen videosu sosyal medyada tepki topladı, Bakan Soylu olaya müdahil oldu

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

FETÖ'den yargılanan ünlü oyuncunun davasında karar verildi Magazin
FETÖ'den yargılanan ünlü oyuncunun davasında karar verildi
Küçük Besleme Bilge değişimiyle dudak uçuklattı Magazin
Küçük Besleme Bilge değişimiyle dudak uçuklattı
Terim'in koronavirüse yakalandığını öğrenen ünlü oyuncu ateş püskürdü Magazin
Terim'in koronavirüse yakalandığını öğrenen ünlü oyuncu ateş püskürdü
Evinden yayın yapan CZN Burak'ın koleksiyonu, görenleri şaşkına çevirdi Magazin
Evinden yayın yapan CZN Burak'ın koleksiyonu, görenleri şaşkına çevirdi
Didem'e ağza alınmayacak şekilde hakaret eden kişinin cezası belli oldu Magazin
Didem'e ağza alınmayacak şekilde hakaret eden kişinin cezası belli oldu
Çekimleri iptal olan Çukur artık 'Evde'! Rekor sayıda kişi izledi Magazin
Çekimleri iptal olan Çukur artık "Evde"! Rekor sayıda kişi izledi
Sinan Çetin, Büyükada'daki villasının yanındaki halka açık yola izinsiz şekilde duvar ördü
Sinan Çetin, Büyükada'daki villasının yanındaki halka açık yola izinsiz şekilde duvar ördü
Koronavirüs salgınını öğrenen Survivor yarışmacıları gözyaşlarına hakim olamadı
Koronavirüs salgınını öğrenen Survivor yarışmacıları gözyaşlarına hakim olamadı
Küvette çıplak video çeken 61'lik şarkıcının virüs tespiti tepki çekti
Küvette çıplak video çeken 61'lik şarkıcının virüs tespiti tepki çekti
Koronavirüse yakalanan 40 yaşındaki oyuncu Olga Kurylenko, virüsten kurtuldu
Koronavirüse yakalanan 40 yaşındaki oyuncu Olga Kurylenko, virüsten kurtuldu
Bakanlık onayı olmayan ilacı 'Koronavirüsten koruyor' diyen tanıtan ünlülere soruşturma açılıyor
Bakanlık onayı olmayan ilacı "Koronavirüsten koruyor" diyen tanıtan ünlülere soruşturma açılıyor
Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı
Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı
Yaş engeline takılan 66 yaşındaki Arif Verimli, Müge Anlı'nın canlı yayınına çıkamadı
Yaş engeline takılan 66 yaşındaki Arif Verimli, Müge Anlı'nın canlı yayınına çıkamadı
Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu haliyle video paylaştı
Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu haliyle video paylaştı
Oyuncu Demet Özdemir, yasaklara rağmen dışarı çıkanlara isyan etti: Yalvarıyorum önlem alın
Oyuncu Demet Özdemir, yasaklara rağmen dışarı çıkanlara isyan etti: Yalvarıyorum önlem alın
Tecavüz suçundan 23 yıl ceza alan ünlü yapımcı koronavirüse yakalandı
Tecavüz suçundan 23 yıl ceza alan ünlü yapımcı koronavirüse yakalandı
Kalçasında tuvalet kağıdı sektiren Kerimcan Durmaz, ünlü isimlere meydan okudu
Kalçasında tuvalet kağıdı sektiren Kerimcan Durmaz, ünlü isimlere meydan okudu
Annesini kaybeden oyuncu Orhan Aydın, virüs nedeniyle cenaze töreninde önlem aldı
Annesini kaybeden oyuncu Orhan Aydın, virüs nedeniyle cenaze töreninde önlem aldı
Salgın en çok onları etkiledi! İşte sokağa çıkma yasağı gelen ünlüler
Salgın en çok onları etkiledi! İşte sokağa çıkma yasağı gelen ünlüler
Maske takan Kadir İnanır, takipçilerini evden çıkmama konusunda uyardı
Maske takan Kadir İnanır, takipçilerini evden çıkmama konusunda uyardı
'En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek' diyen Didem Soydan yanlış anlaşılınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın
"En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" diyen Didem Soydan yanlış anlaşılınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın
'Evde kal' çağrısı yapan Demet Şener ve eski eşi İbrahim Kutluay aynı sahilde görüntülendi
"Evde kal" çağrısı yapan Demet Şener ve eski eşi İbrahim Kutluay aynı sahilde görüntülendi
Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek
Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek
Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti
Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti
Güzel oyuncu Bensu Soral kardeşiyle koronavirüs selamlaşma dansı yaptı
Güzel oyuncu Bensu Soral kardeşiyle koronavirüs selamlaşma dansı yaptı
Başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya'nın ablası erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
Başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya'nın ablası erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
İngiliz aktris Peter Myles, babasının koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini söyledi
İngiliz aktris Peter Myles, babasının koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini söyledi
71 yaşındaki usta sanatçı Selami Şahin, koronavirüs uyarılarına rağmen yürüyüşe çıktı
71 yaşındaki usta sanatçı Selami Şahin, koronavirüs uyarılarına rağmen yürüyüşe çıktı
Oyuncu Levent Ünsal hayatını kaybetti
Oyuncu Levent Ünsal hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Abdulhamit Gül Fahrettin Altun İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Idris Elba Seda Akgül Serra Yılmaz Yılmaz Erdoğan
Spor Falcao Tamer Tuna Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Polis Beşiktaş Fatih Terim
Şu an buradasınız: Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 14:24:20. #1.15#
title