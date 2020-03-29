Ebru Polat: Bir çıkayım şu karantinadan her güne bir sevgili koyacağım Koronavirüs salgını nedeniyle günlerdir evinden çıkmayan Ebru Polat'tan şaşırtan bir paylaşım daha geldi. Ebru Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir çıkayım şu karantinadan güne her güne bir sevgili koyacağım. Yıllardır sevgilimin olmamasının acısını çıkarmış olacağım" dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Ebru Polat, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle günlerdir evinden dışarı çıkmıyor. "HER GÜNE BİR SEVGİLİ KOYACAĞIM" Evde kendini karantinaya alan Ebru Polat, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. Polat'ın özellikle Instagram hesabından yaptığı son paylaşım, takipçilerini de oldukça şaşırttı. Ebru Polat paylaşımında, "Meğerse özel hayatta çok önemli bir şeymiş. Bir çıkayım şu karantinadan güne her güne bir sevgili koyacağım. Cuma, cumartesi, pazar konserlerde olacağım, geri kalan her güne bir sevgili koyacağım. Yıllardır sevgilimin olmamasını, sadece işle uğraşmamın acısını çıkarmış olacağım bence" ifadelerini kullandı. DANS VİDEOSUNA BEĞENİ YAĞDI Öte yandan Ebru Polat, geçtiğimiz günlerde dans videosunu "Delirmeye başladık; öyleyse dans" notuyla TikTok'ta paylaştı. Dansıyla hayranlarının dikkatini çeken Ebru Polat'ın paylaşımına beğeni yağdı.