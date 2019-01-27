Ebru Gündeş Müjdeli Haberi Instagram'dan Duyurdu

New York'ta yargılanan İran asıllı iş adamı Reza Zarrab'la evli olan ve hamile olduğu iddia edilen Ebru Gündeş, yeni çıkaracağı solo albümünün yayın tarihini Instagram hesabından duyurdu.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, paylaştığı video ile albümünün çıkış tarihinin 31 Ocak olduğunu ilan etti. Şarkıcının paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce yorum ve beğeni yağdı. Ebru Gündeş'in takipçileride müjdeli habere sessiz kalmadı. Ebru Gündeş'in bir takipçisi paylaşıma, "Yeni albümünü dört gözle bekliyoruz." yorumunu yaptı.