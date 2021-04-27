Ebru Erke kimdir? Ebru Erke kaç yaşında, nereli? Ebru Erke biyografisi!
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Ebru Erke kimdir? Ebru Erke kaç yaşında, nereli? Ebru Erke biyografisi!

Ebru Erke kimdir? Ebru Erke kaç yaşında, nereli? Ebru Erke biyografisi!
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Yemek kitabı editörlüğüyle başlayan yazım hayatı şu anda Food and Travel dergisinin genel yayın yönetmeni, La Cucina Italiana dergisinin yayın danışmanı ve Milliyet gazetesi gastronomi yazarlığı olarak devam etmektedir. Peki, Ebru Erke kimdir? Ebru Erke kaç yaşında, nereli? Ebru Erke mesleği nedir? Ebru Erke hayatı ve biyografisi nedir?

Yemek kitabı editörlüğüyle başlayan yazım hayatı şu anda Food and Travel dergisinin genel yayın yönetmeni, La Cucina Italiana dergisinin yayın danışmanı ve Milliyet gazetesi gastronomi yazarlığı olarak devam etmektedir. Peki, Ebru Erke kimdir? Ebru Erke kaç yaşında, nereli? Ebru Erke mesleği nedir? Ebru Erke hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

EBRU ERKE KİMDİR?

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Bir müddet sektörde teknik pazarlama alanında çalıştıktan sonra doğru beslenme ve sağlıklı yaşam üzerine radyo programları yapmaya başladı. İki yıl boyunca farklı dünya mutfaklarının eğitimini aldı. Yemek kitabı editörlüğüyle başlayan yazım hayatı şu anda Food and Travel dergisinin genel yayın yönetmeni, La Cucina Italiana dergisinin yayın danışmanı ve Milliyet gazetesi gastronomi yazarlığı olarak devam etmektedir.

2015-2016 yılında Trakya Bölgesi meslek yüksekokullarında okutulmak üzere ilk kez hazırlanan Bilinçli Mutfak adlı ders kitabının bir kısmını yazıp tamamının editörlüğünü Milli Eğitim Bakanlığı için yapmıştır. Anadolu Üniversitesi'nde okutulmakta olan Gastronomi ve Medya adlı kitabın ise bir bölümünü yazmıştır.

Çay eğitimini Hindistan'da tamamladıktan sonra, Amerika merkezli dünya çay someliyerleri birliği ITMA'dan sertifikasını almıştır. İtalya'da geçerliliği olan zeytinyağı tadım uzmanlığı sertifikasını Siena'da IRVEA Olive Oil Academy'den almış olup, Münih'teki Doemens Akademi'den aldığı eğitim sonrası dünyadaki sayılı su someliyerlerinden biri olmuştur.

Bein Gurme için iki yıl boyunca yaptığı program çekimleri bir süre verilen aradan sonra tekrar devam ediyor. Mutfak Dostları Derneği Yönetim Kurulu üyesi olup aktif bir Slow Food destekçisidir.

Yazarın Kahvaltı adlı kitabı vardır.

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Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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