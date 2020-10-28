EBA İlkokul, ortaokul, lise canlı yayın nasıl izlenir? TRT EBA TV canlı yayın izleme linki nerededir?
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EBA İlkokul, ortaokul, lise canlı yayın nasıl izlenir? TRT EBA TV canlı yayın izleme linki nerededir?

28.10.2020 14:29 | Son Güncelleme: 28.10.2020 14:32
EBA İlkokul, ortaokul, lise canlı yayın nasıl izlenir? TRT EBA TV canlı yayın izleme linki nerededir?

TRT EBA TV'de 3 farklı kanalda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için eğitimler veriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirtilen 31 Ağustos tarihinde uzaktan eğitim başladı. EBA İlkokul, ortaokul, lise canlı yayın nasıl izlenir? TRT EBA TV canlı yayın izleme linki nerededir?

TRT EBA TV'de 3 farklı kanalda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için eğitimler veriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirtilen 31 Ağustos tarihinde uzaktan eğitim başladı. Derslerini TRT EBA TV üzerinden takip eden öğrenciler, ders tekrarları, konu eksikleri ve sorular için ise EBA'yı kullanabiliyor. Tekrar dersleri ise yine aynı gün içerisinde yayınlanıyor. EBA İlkokul, ortaokul, lise canlı yayın nasıl izlenir? TRT EBA TV canlı yayın izleme linki nerededir?

EBA CANLI YAYAIN NEREDEN İZLENİR?

Öğrenciler, TRT-EBA TV ve eba.gov.tr üzerinden, yayın akışı ve ders programını takip ederek, kendi sınıflarına ait ders anlatımlarının hangi gün ve saatte yapılacağnı öğrenecek ve kendileri için belirlenen saat aralığında yayını izleyebileceklerdir.

EBA TV İLKOKUL CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ


EBA TV ORTAOKUL CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ


EBA TV LİSE CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ

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