EA, oyuncuların FUT'ta daha fazla vakit geçirmesini ve para harcamasını istiyor

Şirket bünyesinde çalışanların aktardığına göre Electronic Arts, oyuncuların FIFA 21'de FIFA Ultimate Team'e geçmesini ve orada daha dolu vakit geçirmesini istiyor. FUT nedir?

Geçtiğimiz saatlerde CBC'ye bir EA çalışanı tarafından bazı Electronic Arts hakkında bazı belgeler sızdırılmış durumda. Sızdırılan evraklara göre EA, oyuncuların FIFA Ultimate Team'de dolu dolu vakit geçirmsesini ve daha fazla para harmacasını istiyor.

Günümüzün tartışmasız en bilindik ve en sevilen oyun serilerinden biri FIFA. Oyunu hem çevrimdışı oynayabiliyorsunuz hem de çevrimiçi oynayabiliyorsunuz. Bu modlara oyunu aldıktan sonra ücretsiz erişme imkanı olsa bile oyun oynadığınız süre zarfında oyun içinde ekstra satın alımlar olabiliyor. Özellikle FIFA Ultimate Team'de para döken oyuncu sayısı epey fazla.

FIFA Ultimate Team'de para harcanan bölüm, yani burası loot box kısmı oluyor ve bu bölüm birçok ülkede adeta kumar gibi görünmekte. Bazı ülkelerde ise kumar olup olmadığı aktif bir şekilde araştırılmakta. Fakat EA bunun kumar olduğunu düşünmediğini dile getirmişti. Tüm bu tartışmalar devam ederken sızdırılan belgeler epey dikkat çekti.

Sızdırılan belgelerde Electronic Arts, oyuncuların tümünü FIFA'ya yönelteceğini, bütün gün FIFA 21 oynayacağını ve FIFA Ultimate Team'in onlar için vazgeçilmez bir deneyim olduğu belirtiliyor.