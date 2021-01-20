E-okul ne zaman kapanacak? E Okul Veli Bilgilendirme sistemi kapandı mı?

İlk, orta ve lisede öğrenim gören öğrencilerin notlarını görebileceği sistem olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi hakkında merak edilen soruların cevaplarını derledik. E-okul ne zaman kapanacak? E Okul Veli Bilgilendirme sistemi kapandı mı?

Ara tatile az kalan süre içerisinde öğrenciler notlarını merak ediyor. E-okul sistemine nasıl girilir? E-okul ne zaman kapanacak? E Okul Veli Bilgilendirme sistemi kapandı mı? soruların cevaplarını derledik.

E-OKUL NEDİR?

E-okul, velilerin öğrencilerin okul durumlarını takip edebilmek ve aynı zamanda öğretmenlerin de işini kolaylaştıracak şekilde açılmış bir sistemdir. Velileri ve öğrencileri ilgilendiren tarafı, e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi (e-okul VBS) olarak bilinir.Bu sistemde öğrencinin devamsızlıkları, ders programı, davranış notları, sınav tarihleri, okul tarafından yapılan duyurular, merkezî sınavların giriş belgeleri veya tercih sonuçları bu sistem üzerinden takip edilir.

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ KAPANDI MI?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım zamanları haricinde kesintisiz olarak hizmet veriyor ancak dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle sistemi girişte sorunlar ve aksamalar yaşanıyor.

Yaşanan sorunlar e- Okul sisteminin kapandığı ihtimalini akla getiriyor. Öğtrenciler bu sene sözlü ve derse katılım puanlarından not alacaklar.

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

Sistemin kapanış tarihi öğretmenlerin yazılı sınavlarını okuduğu tarihe göre farklılık gösteriyor. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihi olan 22 Ocak tarihinden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

E-OKUL'A NASIL GİRİLİR?

E-okul veli bilgilendirme sistemine girmek isteyen öğrenci ve veliler, öğrencinin TC kimlik no ile okul numarası, güvenlik kodu aracılığı ile https://e-okul.meb.gov.tr/ adresinden sisteme giriş yapabilecekler.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapılarak "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altında istenen T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu bilgilerini doldurmak gerekir. İkinci aşamada ise öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulur. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenir. Bilgilerin doğru girilmesi durumunda sisteme giriş yapılacaktır. Açılan ekranın sol yanında Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi kategoriler bulunuyor.

E-OKUL ORTALAMA HESAPLAMA

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünür. Tüm dersler için bu işlem uygulanır ve ders başına çıkan not ortalamalarının hepsi toplanır. Toplanan not ortalaması ise o dönem kaç ders alındıysa ona bölünür. Bu şekilde not ortlaması hesaplanır.