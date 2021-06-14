E-Nabız çöktü mü 2021? Aşı randevusu için ne yapmalıyım?

Tüm Türkiye'de başlayan koronavirüs aşılama programı sonrası vatandaşlar aşı sırası için randevu almaya başladı. e Nabız'dan alınacak aşı için sistemde yaşanan yoğunluklar sonucu aksamalar yaşanıyor. Peki , E-Nabız çöktü mü 2021? Aşı randevusu için ne yapmalıyım?