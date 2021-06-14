E-Nabız çöktü mü 2021? Aşı randevusu için ne yapmalıyım?
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E-Nabız çöktü mü 2021? Aşı randevusu için ne yapmalıyım?

E-Nabız çöktü mü 2021? Aşı randevusu için ne yapmalıyım?
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Tüm Türkiye'de başlayan koronavirüs aşılama programı sonrası vatandaşlar aşı sırası için randevu almaya başladı. e Nabız'dan alınacak aşı için sistemde yaşanan yoğunluklar sonucu aksamalar yaşanıyor. Peki , E-Nabız çöktü mü 2021? Aşı randevusu için ne yapmalıyım?

Korona aşı randevusu, Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği ve tüm sağlık geçmişinizi, tahlil sonuçlarınızı görebildiğiniz e-Nabız sistemi üzerinden kolaylıkla sorgulanabiliyor. Peki bu akşam e-nabız çöktü mü?

E NABIZA ÇÖKTÜ MÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun!" dedi. Ardından sistemi erişim kapandı.

AŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Aşılanıp aşılanmayacağımızı ya da sıranın bize gelip gelmediğini nasıl öğreneceğiz? diye merak edenler, E-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak öğrenebileceksiniz. Aynı zamanda hastaneye gelemeyen vatandaşların evlerine gidilerek aşı uygulaması gerçekleştirilecek.

E - NABIZ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KİMLER AŞI YAPTIRABİLECEK?

Öncelikli grup;

* İlk etapta aşılar 1 milyon 119 bin sağlıkçıya yapılacak.

* İkinci grupta 380 bin 65 yaş üstü vatandaşa yapılacak.

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