Dying Light 2'nin ücretsiz ilk DLC'si açıklandı - Haberler
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Dying Light 2'nin ücretsiz ilk DLC'si açıklandı

Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Dying Light 2'nin ücretsiz ilk DLC'si açıklandı

Geliştirici Techland, Dying Light 2 için lansman öncesinde en az 5 yıllık bir desteğin geleceğini duyurduktan sonra ücretsiz ilk DLC'sini duyurdu.

Dying Light 2 Stay Human'ın ücretsiz ilk DLC'si Authority Pack'ten bir dakikalık fragman yayınlandı.

Dying Light 2 Stay Human için paylaşılan ilk ücretsiz DLC'si yakında çıkış yapacak. Authority Pack (Yetki Paketi) üç bölümden oluşuyor. Tüm seti almak için Epic Games, Xbox, PlayStation ve Steam mağazalarından ücretsiz olarak talep edilebilecek. Dying Light 2'nin üç parttan oluşan ilk DLC'si 14 Şubat'ta indirilebilir olacak.

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Dying Light 2'nin ücretsiz ilk DLC'si açıklandı

Dying Light 2 Stay Human için ilk ücretsiz DLC'miz geliyor! Yetki paketi üç bölümden oluşuyor. Tüm seti toplamak için Epic Games, XBox, Playstation ve Steam mağazalarında bunları talep edebileceksiniz. Daha fazla bilgi için TechlandGG'yi ziyaret edin! İlki yakında geliyor, bu yüzden bizi izlemeye devam edin!

DYING LIGHT 2 AUTHORITY PACK ÜCRETSİZ DLC

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Dying Light 2 Stay Human, Dying Light 2, Gamegar,, Haberler

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