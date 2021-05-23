DWG KIA, MSI 2021 yarı finallerinde 5 maçlık seride Armut'lu MAD Lions'ı devirdi!
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DWG KIA, MSI 2021 yarı finallerinde 5 maçlık seride Armut'lu MAD Lions'ı devirdi!

DWG KIA, MSI 2021 yarı finallerinde 5 maçlık seride Armut'lu MAD Lions'ı devirdi!
Playerbros - Haberler | Gamegar

İki takım taraftarları için MSI 2021'de güzel bir gösteri oldu.

DWG KIA, yılın en heyecan verici League of Legends serilerinden birinde MAD Lions ile mücadele ettikten sonra, MSI 2021  finallerinde Royal Never Give Up karşısında yerini aldı.

Bu seri başlamadan önce, hem DWG KIA hem de MAD Lions nispeten inişli çıkışlı bir performansa sahipti. LCK şampiyonları geçen sezon dünyanın en iyi takımı olarak belirlenmişti. Bu sezon Cloud9, DetonatioN FocusMe ve RNG gibi takımlarla mücadele ettikten sonra, LCK hayranlarının kafasına şüpheler oluşmaya başladı.

Benzer bir şekilde, MAD Lions grup aşamasında 5-1 gitti. Ancak PSG Talon ve Istanbul Wildcats gibi takımlara karşı önemli miktarda çaba sarf etmek zorunda kaldı. C9'a karşı son maçları da dahil olmak üzere kapışma etabının son altı maçından dördünü kaybettiler. Her iki takım da biraz tökezlese de, birçok kişi bu maçta LEC şampiyonlarını underdog olarak adlandırdı.

Ancak Avrupa'nın gururu her şeye rağmen bir dizi şey yaptı. Günün ilk maçını kaybettiler, ancak son dünya şampiyonlarına karşı arka arkaya iki maç kazanıp uyum sağladılar. MAD'in genç ADC'si Carzzy, her iki oyunda da büyük bir başarı yakaladı.

Kaynak: Playerbros

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