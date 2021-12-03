Düziçi Tarım Kredi Kooperatifi depo binası açıldı - Haberler
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Düziçi Tarım Kredi Kooperatifi depo binası açıldı

AA / Ersin Şimşek - Haberler | Güncel
Düziçi Tarım Kredi Kooperatifi depo binası açıldı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Tarım Kredi Kooperatifi depo binası hizmete açıldı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Tarım Kredi Kooperatifi depo binası hizmete açıldı.

Açılışta konuşan Tarım Kredi Kooperatifleri Mersin Bölge Birliği Müdürü İsa Güler, Tarım Kredi Kooperatifleri Mersin Bölge Birliği'ne Osmaniye, Adana, Hatay ve Mersin'in bağlı olduğunu söyledi.

Güler, dört ilde 107 birim kooperatifi ve 7 büroyla hizmet verdiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Düziçi Tarım Kredi Kooperatifi depo binası hizmete açıldı.

Açılışa, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan, Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Celep ile davetliler katıldı.

AA / Ersin Şimşek - Son Dakika Haberleri

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