Düziçi'nde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
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Düziçi'nde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

31.01.2021 13:21 | Son Güncelleme: 31.01.2021 13:21
Düziçi'nde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu.

İlçede yüksek kesimlerde bir süredir etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 1475 rakımlı Karkın Yaylası beyaza büründü.

Beyaz örtüyle kaplanan dağlarda güzel görüntüler oluştu.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek

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