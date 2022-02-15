Düzce Üniversitesi üretim merkezi helal sertifikasını aldı

Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren üretim merkezi, gıda alanında ürettiği ballı karışım için yaptığı başvuruya istinaden ilk helal sertifikasını aldı.

Gıda, gıda takviyesi, kozmetik gibi farklı alanlarla endüstriye nitelikli üretim hizmeti sağlayan, ayrıca Düzce Üniversitesi'nin Univera markalı ürünlerini üreten Üretim Merkezi, daha önce aldığı GMP, ISO 9001 ve ISO 22000 sertifikalarına ek olarak, "Zencefilli Bal Karışımı" ürünü için Helal Sertifikası da aldı.

Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Uğur Hasırcı, ABD ve İsrail başta olmak üzere birçok ülkenin ithal ürünlerde Kosher sertifikası aradığını, ancak yakın geçmişe kadar 1,5 milyar Müslüman tüketici için dünya genelinde standardize edilmiş bir sertifikasyon sistemi bulunmadığını, günümüzde ise uluslararası sertifikasyon süreçlerinin aktivasyonu ile helal ürün pazarının dünya genelinde 200 milyar dolara eriştiğini vurguladı. Bu nedenle de Düzce Üniversitesi Üretim Merkezi'nin kuruluş aşamasında üniversite yönetiminin talimatı ile gıda, gıda takviyesi ve kozmetik sektörlerinde üretim merkezinin ürettiği Univera markalı ürünler ve üretim süreçleri için GMP, ISO 9001 ve ISO 22000 sertifikasyonlarına ek olarak Helal Sertifikası almayı da hedeflediklerini ve bir başlangıç olarak ballı karışımlar için helal sertifikasına başvurduklarını belirten Hasırcı, gıda takviyesi ve kozmetik sektöründeki ürünler için de kademeli olarak Helal Sertifikası alınacağının altını çizdi.

Helal sertifikası, ihracat için ön şart

Univera markalı ürünler için orta vadeli hedefin ihracat olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Uğur Hasırcı, uluslararası geçerliği olan helal sertifikalarının, artık dünyanın birçok ülkesi için ihracatın ön şartı haline geldiğini ve bu nedenle de Univera markasıyla satışını yaptıkları ürünlerin Helal Sertifikasına sahip ürün ailesini zenginleştirmeyi amaçladıklarını belirtti. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Yerel