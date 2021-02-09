Düzce Gençlik Merkezi gönüllüleri İdlib'deki ihtiyaç sahipleri için giysi topladı
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Düzce Gençlik Merkezi gönüllüleri İdlib'deki ihtiyaç sahipleri için giysi topladı

09.02.2021 16:13 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:13
Düzce Gençlik Merkezi gönüllüleri İdlib'deki ihtiyaç sahipleri için giysi topladı

Düzce Gençlik Merkezi gönüllülerince toplanan giyim yardımları, Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere İskenderun'a gönderilecek.

Düzce Gençlik Merkezi gönüllülerince toplanan giyim yardımları, Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere İskenderun'a gönderilecek.

Gençlik Merkezinin çağrısı üzerine harekete geçen sporcular, gönüllüler ve vatandaşlar, kışlık kıyafet, mont, bot, bere, atkı ve çocuk elbisesi yardımı yaptı.

Toplanan giyim malzemeleri, Gençlik Merkezi gönüllülerince kolilere yerleştirilerek İskenderun Gençlik Merkezi'ne gönderilecek.

Düzce Gençlik Merkezi Müdürü Samet İnce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, katılımın çok güzel olduğunu aktardı.

İnce, "Genellikle oradaki çocuklarımıza kışlık kıyafet, bot, mont, çorap, atkı ve bere tarzında yardımlar hazırlandı. Bir hafta içinde bu malzemeleri toparladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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