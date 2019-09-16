Düzce'de şifalı olarak bilinen su çeşmesi mühürlendi

16.09.2019 17:39

Akçakoca-Düzce karayolu üzerinde bulunan vatandaşların şifalı su aktığını söylediği çeşme bakteriyolojik açıdan sakıncalı görülmesi nedeniyle Akçakoca Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

İÇİLMESİ VE KULLANILMASI YASAKLANDI

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürü Dr. Numan Çabuk'un imzasıyla Akçakoca Belediyesine konu hakkında tebliği edilen yazıda, "İlçemiz sınırları içinde yer alan Şifalı Su diye adlandırılan kaynaktan kurumumuz personelince alınan kontrol izleme su numunesi, bakteriyolojik ve kimyasal yönden analizi yaptırılmış olup bakteriyolojik yönden uygun olmadığı görülmüştür. Söz konusu suyun içme-kullanma suyu olarak kullanılmasının durdurulması gerekmektedir" denildi.

Tebliğin ardından halk sağlığını koruma amacıyla harekete geçen Akçakoca Belediyesi zabıta ekipleri, suyun içilebilir hale getirilene kadar tüketilmemesi için çeşmeleri mühürledi.

Kaynak: İHA