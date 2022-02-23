Düzce'de kaçak ağaç kesimi yapan kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce'de kaçak ağaç kesimi yapan kişi yakalandı

AA, Ömer Ürer - Güncel
 - Güncelleme:
Düzce'de kaçak ağaç kesimi yapan kişi yakalandı

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde ormanlık alanda kaçak ağaç kesimi yapan kişi yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Düzce'nin Gümüşova ilçesinde ormanlık alanda kaçak ağaç kesimi yapan kişi yakalandı.

Halilbey köyündeki ormanlık alanda kaçak kesim yapıldığı ihbarı alan Gümüşova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orman İşletme Şefliği ekipleriyle harekete geçti.

Ormanlık alandan gelen sesleri takip eden ekipler, M.K'nin kestiği 8 kayın ağacını "patpat" diye adlandırılan tarım aracına yüklediğini tespit etti.

M.K'nin ve ağaçların gerekli işlemler için Orman İşletme Şefliğine götürüldüğü öğrenildi.

AA / Ömer Ürer - Güncel

Jandarma, Hisarcık, Gümüşova, Düzce, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title