Duygu Özaslan'ın yatak pozu sosyal medyayı salladı! Takipçileri beğeni yağdırdı
Youtube'da çektiği videolar ile şöhreti yakalayan Duygu Özaslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak yatak pozunu takipçilerinin beğenisine sunan Özaslan'ın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.
İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde eğitim alırken okulu yarıda bırakarak Youtube'a yönelen ve çektiği videolar ile şöhreti yakalayan Duygu Özaslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor.
YATAK POZUNU PAYLAŞTI
Instagram hesabından 1,4 milyon takipçisi bulunan Özaslan, yatak pozunu takipçileriyle paylaştı. 21 yaşındaki Youtuber'ın paylaşımı kısa sürede 108 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum aldı.
"SERENAY SARIKAYA BENİ TAKLİT EDİYOR"
Öte yandan, zaman zaman magazin olaylarıyla da gündeme gelen Duygu Özaslan'ın son olarak 'Serenay Sarıkaya beni taklit ediyor' dediği öne sürülmüştü.
Çıkan bu söylentilere Özaslan cevap vermese de Sarıkaya katıldığı bir davette konuyla ilgili açıklama yapmıştı.
Sarıkaya, "Twitter'dan çıkan bir haber, gerçek olduğunu düşünmüyorum. Ben sevdiğim şeyleri yapıyorum. Sevdiğim şeyleri yapınca takdir görmek beni mutlu ediyor. Her eleştiriyi dikkate alırsam sağlıklı bir hayat sürdürmem pek mümkün olmaz. Eleştirisini dikkate aldığım birkaç insan var" demişti.
Özaslan'ın adı Kerem Bürsin ile aşk dedikodularına da karışmıştı.
Haber Videosu: Duygu Özaslan'ın yatak pozu sosyal medyayı salladı! Takipçileri beğeni yağdırdı
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PARTİ KUR OY VEREK FİSTUKCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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BAZEN SADECE BAKIYOK, ÇARESİZCECevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Zaman öyle çabuk geçiyor ki yıllar sonra bazı şeyleri hatırlamak bile istemezsin ama anılar gelir hatırlatır. .Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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BİR İNSAN NEDEN VÜCUDUNU TEŞHİR EDER. . . . .Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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KENDİME GÜVENİYOM, YAŞIMA RAĞMEN HE VALLACevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Allah Erkek kullari icin ne harikalar yaratmis. Ey Allahim verdigin bu nimetler icin kurban olurum ben sana.Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
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Peki sen bunlardan yararlanabiliyormusun ?2 Yayından Kaldır
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GECEM AYDINLANDI. DAHA FOTOLAR VAR MIYKİCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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yok bunla ilgisi siber saldırı olmuşCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır