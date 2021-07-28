Dusan Bulut Türk mü? Dusan Bulut kimdir?

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DUSAN BULUT KİMDİR?

Dušan Bulut olarak da tanınan Dušan Domovic Bulut, Uluslararası Basketbol Federasyonu tarafından şu anda erkekler bireysel 3x3 sıralamasında 1. sırada yer alan bir Sırp profesyonel basketbol oyuncusudur. Novi Sad Al-Wahda ve Sırbistan erkekler milli 3x3 takımında oynuyor.

Domovic Bulut , Sırbistan'ın Novi Sad kentinde doğdu ve büyüdü. Basketbola ilgisi dokuz yaşında başladı. Kısa süre sonra mahallesindeki kortlarda oynamaya başladı; O zamanlar 3'e 3 basketbol, ??şehrin sokaklarında sporun oynanmasının tek yoluydu.

DUSAN BULUT TÜRK MÜ?

İsmi nedeniyle dikkat çeken Dusan Bulut, Türk değildir.