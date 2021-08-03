Dursunbey yangın mı çıktı? Balıkesir Dursunbey yangın! Dursunbey yangını söndürüldü mü? Dursunbey son dakika yangın haberleri!
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Dursunbey yangın mı çıktı? Balıkesir Dursunbey yangın! Dursunbey yangını söndürüldü mü? Dursunbey son dakika yangın haberleri!

Dursunbey yangın mı çıktı? Balıkesir Dursunbey yangın! Dursunbey yangını söndürüldü mü? Dursunbey son dakika yangın haberleri!
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Gelen son dakika haberlerine göre Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Gökçedağ ve Doğancılar kırsal mahalleleri arasında orman yangını çıktı. Peki, Balıkesir Dursunbey yangını söndürüldü mü? Dursunbey yangın mı çıktı? İşte detaylar...

Türkiye, günlerdir 35 ilde pek çok farklı noktada başlayan yangınlarla mücadele ediyor. Bakan Pakdemirli yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. 132 yangından 125'i kontrol altına alındı. Merak edilen yangın haberlerinden birisi de Balıkesir Dursunbey bölgesi oldu. Peki, Dursunbey yangın mı çıktı? Balıkesir Dursunbey yangın! Dursunbey yangını söndürüldü mü? Dursunbey son dakika yangın haberleri!

DURSUNBEY YANGIN MI ÇIKTI?

Gelen son dakika haberlerine göre Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Gökçedağ ve Doğancılar kırsal mahalleleri arasında orman yangını çıktı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Gökçedağ ve Doğancılar kırsal mahalleleri arasında orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bir yerde çıkan yangın Orman İşletme Şefliklerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 10-15 dönüm arasında ormanlık alanın zarar gördüğü tahmin ediliyor.

Dursunbey'in Gökçedağ ve Doğancılar kırsal mahalleleri arasında çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yerleşim yerlerine yakın bir alanda çıkan yangına Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü, Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Dursunbey Belediyesi, BASKİ ekiplerinin yanı sıra bölgedeki köylüler tarafından müdahale edildi. Tamamen kontrol altına alınan ormanlık alandaki yangında 10-15 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangın çıkan alanda soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

DURSUNBEY YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Son dakika gelen habere göre Dursunbey'deki orman yangını kontrol altına alındı.

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