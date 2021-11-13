Durhasan'nın HİS Göletindeki Çalışma da Tamamlandı

DEMİRCİ, MANİSA (Habermetre) - Kırsal kalkınmanın sağlanması ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla çalışmalarına aralıksız devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci ilçesine bağlı Durhasan Mahallesi'nde bulunan Hayvan İçme Suyu (HİS) göletinde temizlik ve bakım çalışmalarını tamamladı.

Kırsal mahallelerde bulunan üreticilerin gelirlerinin artması için yatırımlarını tüm hızıyla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci ilçesi Durhasan Mahallesinde bulunan hayvan içme suyu göletinde temizlik ve bakım çalışmalarını tamamladı. Yaklaşık 1500 besi hayvanının faydalandığı göletteki çalışmalar için mahalle muhtarı Şerif Akın ve vatandaşlar Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün ve tüm ekibine teşekkür etti.

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