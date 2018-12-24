Dur" İhtarına Uymayan Kişiler Gözaltına Alındı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde "dur" ihtarına uymayan 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Köseceli beldesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı yaptıkları yol uygulaması sırasında sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobili durdurmak istedi.

Otomobildekilerin "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine kovalamaca yaşandı.

Jandarma ekipleri, daha sonra Tetirli Köyü'nde durdurduğu otomobildeki B.Ö, S.V.K. ve S.K gözaltına aldı.

Daha önce hırsızlıktan sabıkaları bulunan 3 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeyi sevk edildi.

Zanlılardan B.Ö, tutuklandı.

Kaynak: AA