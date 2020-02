"Dünyaya entegre olmuş bireyler yetiştiriyoruz"

07.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:44

BALIKESİR'de İSTEK Okulları Bandırma kampüsü tanıtıldı. Tanıtım toplantısında konuşan İSTEK Okulları Genel Müdürü Ali İhsan Özyazgan "Biz kendi kültürünü benimsemiş, dünyaya entegre olan gençler yetiştiriyoruz" dedi.

İSTEK Okulları Bandırma Kampüsü'nün tanıtım toplantısı, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapıldı. Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, İSTEK Okulları Genel Müdürü Ali İhsan Özyazgan ve İSTEK Bandırma Okulları Kurucu Temsilcisi Oktay Çolak'ın yanı sıra çok sayıda davetli, öğrenciler ile öğrenci velileri katıldı. Toplantıda ilk olarak söz alan Oktay Çolak, "Bizim hedefimiz geleceğe şimdiden hazır, her yerde ve her zaman başarılı olacak, dünyaya uyumlu dinamik bireyler yetiştirmektir" dedi.

İSTEK Okulları Genel Müdürü Ali İhsan Özyazgan ise yaptığı konuşmada, "Bundan 35 yıl önce İSTEK Semiha Şakir okullarımızın açılmasıyla eğitime başlayan İSTEK Okullarının bugün Türkiye'nin farklı şehirlerinde 17 kampüsü var. Biz kendi diline sahip çıkan, kendi kültürünü benimsemiş ve dünyaya entegre olmuş bireyler yetiştiren vakıf okullarıyız" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından İSTEK Okullarının eğitim felsefesini yansıtan sunumlar izlendi.

Kaynak: DHA