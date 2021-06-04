Dünyanın müziği haziranda TRT Müzik'te
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Dünyanın müziği haziranda TRT Müzik'te

Dünyanın müziği haziranda TRT Müzik'te
Anadolu Ajansı / Salih Şeref - Haberler | Kültür Sanat

TRT Müzik, dünyaya müziğiyle damga vurmuş sanatçıları izleyiciyle buluşturmaya devam ediyor.

TRT Müzik, dünyaya müziğiyle damga vurmuş sanatçıları izleyiciyle buluşturmaya devam ediyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, haziran ayında dünyaca ünlü isimler tarihe damga vuran performansları ile TRT Müzik ekranlarına geliyor.

Pavarotti'nin ölümünün 10. yılı olan 2017'de Verona'da gerçekleştirilen "Pavarotti Anma Konseri", 6 Haziran'da saat 11.00'de TRT Müzik'te yayınlanacak.

Keman virtüözü David Garrett'in 2019'da İtalya'nın Verona şehrinde verdiği konseri ise 11 Haziran'da saat 23.45'te ekranlara gelecek.

İtalyan tenor ve söz yazarı Andrea Bocelli'nin Central Park'ta verdiği konseri 13 Haziran'da saat 11.00'de; Brezilya Senfoni Orkestrası Rio Konseri de 18 Haziran'da saat 23.45'te TRT Müzik ekranlarında müzikseverlerle buluşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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