Dünyada AIDS'ten tamamen iyileşen ilk hasta lösemiye yenik düştü
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Dünyada AIDS'ten tamamen iyileşen ilk hasta lösemiye yenik düştü

01.10.2020 09:52 | Son Güncelleme: 01.10.2020 09:56
Dünyada AIDS'ten tamamen iyileşen ilk hasta lösemiye yenik düştü

Dünyada AIDS'ten tamamen iyileşen ilk kişi olarak bilinen Timothy Ray Brown (54), tekrar eden lösemiye karşı verdiği mücadeleyi kaybetti.

Dünyada AIDS'ten tamamen iyileşen ilk kişi olarak bilinen Timothy Ray Brown (54), tekrar eden lösemiye karşı verdiği mücadeleyi kaybetti.

Dünyada AIDS'ten tamamen iyileşen ilk kişi olarak bilinen Timothy Ray Brown (54) tekrar eden lösemiye karşı verdiği mücadeleyi kaybederek, hayata veda etti. 'Berlin Hastası' olarak da bilinen Brown, 2008'de kemik iliği nakli yapılmış ve tedavi sonrası HIV virüsünden kurtulan ilk kişi olarak tarihe geçmişti. Uluslararası AIDS Organizasyonu (IAS) Başkanı Adeeba Kamarulzaman, " Timothy'nin eşi Tim'e, ailesi ve dostlarına taziyelerimizi gönderiyoruz. Bilim insanlarına HIV için bir tedavinin mümkün olduğuna dair konseptin kapısını açtıkları için Timothy ve doktoru Gero Hutter'a minnettarız" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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