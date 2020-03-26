Dünyaca ünlü Türk doktor, koronavirüsten korunmak için 8 tavsiye verdi
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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık, Güncel

Dünyaca ünlü Türk doktor, koronavirüsten korunmak için 8 tavsiye verdi

ABD'de yaşamını sürdüren dünyaca ünlü Türk cerrah Mehmet Öz, yeni tip koronavirüsle ilgili önemli açıklamalarda bulunurken virüsten korunmak için de 8 maddelik bir liste verdi.

26.03.2020 08:02 | Son Güncelleme: 26.03.2020 08:05
Dünyaca ünlü Türk doktor, koronavirüsten korunmak için 8 tavsiye verdi

ABD'de 'sağlık gurusu' olarak ün kazanan, dünyaca ünlü Kalp Cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak birkaç ay içinde 17 binden fazla insanın ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin olarak bazı bilgiler paylaştı.

"Bu virüsten kaçış yok arkadaşlar. İstisnasız hepimiz yakalanacağız. Ama ne kadar geç yakalanırsak o kadar iyi" diyen Öz, "Aşısı bulunsa bile mutasyona her uğradığında aşı işlevini kaybedecek. Grip aşıları da öyledir. Sizi sadece geçmiş senelerin grip virüslerinden korur. Yenilerinden değil. Yani tam koruma sağlamaz. Tam koruma her zaman için bağışıklık sisteminizdir" ifadelerini kullandı.

"BELKİ FARK ETMEDİK"

Her sene dünyada yarım milyar insan grip virüsüne yakalandığından bahseden Öz, "Korona tipi virüsler (SARS, MERS vb.) ile de yaşamaya alışacağız tabii MERS ile belki 1000 yıl sonra" diyen Öz, insan vücudunun bu virüslere karşı bağışıklık kazandığını belirtti.

Virüslere karşı vücut direncine dikkati çeken Öz, "Sadede gelirsem, dediğim gibi hepimiz bu virüse yakalanacağız. Hatta belki birçoğumuz yakalandı bile ama fark etmedi. Ve hatta hastalığı da atlattı. Vücudu virüsle yaşamaya çoktan alıştı ya da virüs o vücutta yaşayamadı ve başka konaklara geçti" şeklinde konuştu.

ÖZ'DEN 8 MADDELİK TAVSİYE

Mehmet Öz, son olarak Kovid-19'dan korunmak için 8 maddelik bir tavsiye listesi verdi. İşte o liste:

1 - Kendinizi karantinaya alın. Virüsle en geç temas edenler en şanslıları olacak.

2 - Hijyen. Olabildiğince temizliğe dikkat edin.

3 - Meyve sebze yiyin.

4 - Bağışıklığa iyi gelen sarımsak, kefir, yoğurt gibi besinler tüketin.

5 - Bağışıklığa çok iyi gelen besin takviyeleri ve vitaminler alın. Örnek: Beta glukanlar, C vitamini, çinko, kara mürver ekstresi vb.

6 - Hareket edin ve evinizde spor yapın.

7 - Sigarayı bırakın.

8 - Bol su için.

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