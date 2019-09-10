Dünyaca ünlü terziler 'özel dikim günleri' için gelecek

10.09.2019 10:07

BEYMEN, dünyaca ünlü terzileri mağazalarında ağırlayacak. 2019-2020 Sonbahar Kış Özel Dikim Günleri, 14 Eylül – 25 Ekim tarihleri arasında 6 farklı ilde yapılacak.

Beymen, kişiselleştirilmiş stili tercih edenleri, 14 Eylül – 25 Ekim tarihleri arasında erkeklere özel düzenlediği Beymen 2019-2020 Sonbahar Kış Özel Dikim Günleri'ne bekliyor. Özel dikimin önde gelen dünyaca ünlü sartorial markaları Corneliani, Isaia, Zegna, Santoni, Bontoni, Kiton'nun yanı sıra Beymen Collection terzilerinin özel seanslarda randevu ile hizmet vereceği özel dikim günleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Mersin'de gerçekleşecek.

Bu hizmetten yararlanarak takım elbise, gömlek, pantolon ve smokin sipariş vermek isteyenler, Beymen mağazalarında, ofis veya evlerinde ölçüleri alındıktan sonra beğeni ve kişisel ihtiyaçlarına uygun kumaş ve model seçimi yaparak siparişlerini tamamlayacak. Özel dikim ürünler, tamamen kişinin zevki doğrultusunda dünyaca ünlü erkek giyim markalarının merkezlerinde büyük bir özen ve el işçiliğiyle hazırlanarak teslim edilecek.

Kaynak: DHA