Dünyaca ünlü sahilde dedektörle altın aradı

Antalya'da tatilciler gitti 'altın' sezonu başladı

ANTALYA - Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde bir kişi fırtınanın ardından dedektörle yazın tatilcilerin düşürdüğü altınları aradı.

Antalya'da iki haftadır etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle sahilde dev dalgalar oluştu. Dalgaların azalmasının ardından Konyaaltı sahiline gelen dedektörlü bir kişi, yazın yerli ve yabancı turistlerin düşürdüğü altınların peşine düştü. Fırtınanın şiddetiyle dalgaların denizin dibindeki altınları kıyıya getirdiğini düşünen kişi, elindeki dedektörle sahil bandını didik didik taradı.

Bazı vatandaşların ise Boğaçayı'nın denizle buluştuğu noktada, fırtına nedeniyle çiftlik kafeslerinden kaçan balıkları tutmaya devam ettiği görüldü. Sahil bandının, Boğaçayı'nın taşıdığı ağaç ve kargılar nedeniyle kirlendiği dikkat çekti.

Öte yandan bir kişinin de çayın denize sürüklediği atıklar arasındaki odun parçalarını yakacak olarak kullanmak üzere topladığı görüldü.

Kaynak: İHA