Dünyaca Ünlü Film Yıldızı Gökhan Saki'nin Adını Verdi!
"The Rock" adıyla bilinen ABD'li ünlü aktör, yapımcı ve profesyonel güreşçi Dwayne Johnson, bir röportajında başarılı kick-boks sporcumuz Gökhan Saki'den övgüyle bahsetti.
"ONUNLA KARŞI KARŞIYA GELMEK İSTEMEM"
Hong Kong'da gerçekleşen Skyscraper isimli filminin galasında Türk youtuber Yusuf Aktaş ile röportaj yapan Johnson, "kiminle box ringinde karşı karşıya gelmek istemezsiniz?" sorusuna "Gökhan Saki" cevabını verdi.
ŞAMPİYON SPORCU GÖKHAN SAKİ
Hollanda'da Golden Glory Gym takımında mücadele eden Saki, 2 kez Hollanda ve Avrupa Muay Thai şampiyonu olmuştu. Başarılı sporcu aynı zamanda 2008'de düzenlenen K-1 Dünya GP 2008 Hawaii şampiyonudur.