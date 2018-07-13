Dünyaca Ünlü Film Yıldızı Gökhan Saki'nin Adını Verdi!

"ONUNLA KARŞI KARŞIYA GELMEK İSTEMEM"

Hong Kong'da gerçekleşen Skyscraper isimli filminin galasında Türk youtuber Yusuf Aktaş ile röportaj yapan Johnson, "kiminle box ringinde karşı karşıya gelmek istemezsiniz?" sorusuna "Gökhan Saki" cevabını verdi.

ŞAMPİYON SPORCU GÖKHAN SAKİ

Hollanda'da Golden Glory Gym takımında mücadele eden Saki, 2 kez Hollanda ve Avrupa Muay Thai şampiyonu olmuştu. Başarılı sporcu aynı zamanda 2008'de düzenlenen K-1 Dünya GP 2008 Hawaii şampiyonudur.