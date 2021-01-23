Dünyaca ünlü ABD'li sunucu Larry King, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Dünyaca ünlü ABD'li sunucu Larry King, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

23.01.2021 17:01 | Son Güncelleme: 23.01.2021 17:04
Dünyaca ünlü ABD'li sunucu Larry King, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Amerikan yayın kuruluşu CNN'in en ünlü sunucu ve yorumcularından Larry King, Kovid-19 nedeniyle kaldırıldığı hastanede, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Amerikan yayın kuruluşu CNN'in en ünlü sunucu ve yorumcularından Larry King, Kovid-19 nedeniyle kaldırıldığı hastanede, 87 yaşında hayatını kaybetti.

King'in Meksikalı medya patronu Carlos Slim ile kurduğu Ora Media'dan yapılan yazılı açıklamada, ünlü sunucunun, Kovid-19 nedeniyle Los Angeles'ta kaldırıldığı hastanede bu sabah yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, "63 yıldır, radyo, televizyon ve dijital medya platformlarında Larry'nin binlerce röportajı yayımlandı, binlerce ödül adı. O eşsiz bir yetenekti." ifadelerine yer verildi.

87 yaşında olan King, meslek hayatının neredeyse yarısı boyunca yaptığı ve CNN'de yayımlanan "Larry King Live" programı ile dünya çapında bir üne kavuşmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Engin Altay Selçuk Özdağ Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Ceyda Düvenci Demet Özdemir Neslihan Atagül
Spor Mesut Özil Ali Şansalan Ünal Karaman Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Cnn Türk Otomobil Zeytinyağı Dolandırıcılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dünyaca ünlü ABD'li sunucu Larry King, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 17:06:48. #1.16#
title