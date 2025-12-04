Zelenskiy'ye İrlanda ziyaretinde olay yaratan karşılama!

Zelenskiy Dublin'de İrlanda Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile bir araya geldi. Görüşmelerde Ukrayna'daki savaşın son durumu, Avrupa güvenliği ve insani yardımların genişletilmesi gibi başlıklar ele alındı.

İRLANDA'DAN UKRAYNA'YA DAYANIŞMA MESAJI

İrlanda yönetimi, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik desteğini bir kez daha yineledi. Zelenskiy'nin ziyareti sırasında yapılan ortak açıklamalarda, Rusya'ya yönelik yaptırımların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

RESMİ KARŞILAMA DÜNYA GÜNDEMİNDE

Ziyaret kapsamında düzenlenen askerî tören ve protokol karşılaması sosyal medyada geniş yankı buldu. Karşılama alanının oldukça dar olması ve kırmızı halının beklenenden küçük tutulması dikkat çekti. Törenin resmî bir karşılama protokolünü andırmayan görüntüleri, dikkatlerden kaçmadı.