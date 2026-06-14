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Zelenskiy, Trump ile telefonda görüştü

Zelenskiy, Trump ile telefonda görüştü
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüşerek savaşın sona erdirilmesi ve barış çabalarını ele aldı.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüklerini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüklerini belirtti. Görüşme sırasında Trump'ın doğum gününü kutladığını kaydeden Zelenskiy, "Başkan Trump'a, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşı sona erdirme çabaları başta olmak üzere başarılar diledim" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, savaş kapsamında cephedeki gelişmeleri ve barışın sağlanmasına katkı sağlayabilecek bilgileri Trump ile paylaştığını da aktararak, Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenecek G7 Zirvesi'nde Trump ile bir araya geleceğini hatırlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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