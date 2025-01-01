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Zelenskiy, Trump'a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır

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Yeni yıl konuşmasında halka seslenen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın 'barış' söylemlerine değinerek, "Bu iki tarafı söz ile sakinleştirebileceğiniz bir sokak kavgası değil, üst düzey bir savaş" dedi. Zelenskiy, barışın ancak kılıç ve kalkanla sağlanabileceğine işaret etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, halka seslendiği yeni yıl konuşmasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"UKRAYNA AYAKLARININ ÜSTÜNDE DURDU VE ASLA BOYUN EĞMEDİ"

Geride kalan yıl boyunca birçok zorlukla karşı karşıya kaldıklarını vurgulayan Zelenskiy, ülkesinin cephede kahramanca savaştığını dile getirdi. Zelenskiy "Ukrayna ayaklarının üstünde durdu ve asla boyun eğmedi. Ukraynalılar hiçbir seyir füzesinin kanatlara sahip bir halkı yenemeyeceğini gösterdi" ifadelerini kullandı.

TRUMP'A MESAJ: BARIŞ KILIÇLA SAĞLANIR

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın, devam eden savaşa ilişkin kullandığı 'barış' söylemlerine de değinen Zelenskiy, kritik açıklamalar yaptı. Barışın ancak kılıç ve kalkanla sağlanabileceğine işaret eden Zelenskiy, Trump'ın söylemlerinin gerçekçi olmadığını belirtti.

"BU BİR SOKAK KAVGASI DEĞİL"

Zelenskiy, şu şekilde konuştu: "Şimdi inanıyorum ki ABD'nin yeni başkanı Donald Trump da Putin'in saldırganlığını sonlandırarak barışı sağlayacak. Ancak Trump da anlamalı ki ilki olmadan ikincisi olmaz. Bu iki tarafı söz ile sakinleştirebileceğiniz bir sokak kavgası değil. Bu çılgın bir devlete karşı yürütülen üst düzey bir savaş. İnanıyorum ki ABD, Rusya'yı barışa zorlayabilecektir. Bu savaş 'haydi beyaz bir sayfa açalım' diyerek bitirilebilecek bir savaş değil. Her şey bir anda unutulamaz çünkü binlerce Ukraynalı hayatını kaybetti. Binlerce insanımızı boş yere kaybetmedik bu sebeple onların hatırasına ihanet etmek gibi bir şansımız yok. Bu sebeple yeni yılda olabildiğince güçlü bir şekilde savaşmalıyız."

Zelenskiy, Trump'a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıDemir Acer:

sirk palyoncosu zelensky sen bu kafa ile aynen devam et))) abd arkanda olmaz ise ab de mecburen destegini cekince bakalim kilinc kalkan ile kac santim toprak alacaksin, sen abd ve ab olmadan bir hicsin

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Haber YorumlarıMehmet Mutlu:

bu kendini şey saniyor Avrupa. Amerika arkasından çıksın. krap çıplak

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Haber YorumlarıHako Sanane:

Avrupa ve amerika desteğini çeksin. Bak bakalım Rusya karını nasıl s2yor

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Haber YorumlarıDemir Acer:

zelensky abd siz sen bir hicsin buyuk konusma

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Haber YorumlarıKnn Tprk:

La olum el kılıcıyla savaşa girilmez. Barış kendi kılıcınla olur!

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Haber Yorumlarıcengiz Han:

Neyine güveniyor awq dansözü

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Haber YorumlarıYakup Başaran:

Palyaço elindeki silahlar ve teknoloji ABD nin.Tek bir füze kalkmaz babana ters düşme anan ağlar kalır sonra..

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