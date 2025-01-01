Zelenskiy, Trump'a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, halka seslendiği yeni yıl konuşmasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"UKRAYNA AYAKLARININ ÜSTÜNDE DURDU VE ASLA BOYUN EĞMEDİ"

Geride kalan yıl boyunca birçok zorlukla karşı karşıya kaldıklarını vurgulayan Zelenskiy, ülkesinin cephede kahramanca savaştığını dile getirdi. Zelenskiy "Ukrayna ayaklarının üstünde durdu ve asla boyun eğmedi. Ukraynalılar hiçbir seyir füzesinin kanatlara sahip bir halkı yenemeyeceğini gösterdi" ifadelerini kullandı.

TRUMP'A MESAJ: BARIŞ KILIÇLA SAĞLANIR

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın, devam eden savaşa ilişkin kullandığı 'barış' söylemlerine de değinen Zelenskiy, kritik açıklamalar yaptı. Barışın ancak kılıç ve kalkanla sağlanabileceğine işaret eden Zelenskiy, Trump'ın söylemlerinin gerçekçi olmadığını belirtti.

"BU BİR SOKAK KAVGASI DEĞİL"

Zelenskiy, şu şekilde konuştu: "Şimdi inanıyorum ki ABD'nin yeni başkanı Donald Trump da Putin'in saldırganlığını sonlandırarak barışı sağlayacak. Ancak Trump da anlamalı ki ilki olmadan ikincisi olmaz. Bu iki tarafı söz ile sakinleştirebileceğiniz bir sokak kavgası değil. Bu çılgın bir devlete karşı yürütülen üst düzey bir savaş. İnanıyorum ki ABD, Rusya'yı barışa zorlayabilecektir. Bu savaş 'haydi beyaz bir sayfa açalım' diyerek bitirilebilecek bir savaş değil. Her şey bir anda unutulamaz çünkü binlerce Ukraynalı hayatını kaybetti. Binlerce insanımızı boş yere kaybetmedik bu sebeple onların hatırasına ihanet etmek gibi bir şansımız yok. Bu sebeple yeni yılda olabildiğince güçlü bir şekilde savaşmalıyız."