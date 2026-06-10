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Ukrayna, Rusya'ya ait tesislere saldırı düzenledi

Ukrayna, Rusya'ya ait tesislere saldırı düzenledi
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'daki silah fabrikası ve petrol tesislerine füze ve SİHA'larla saldırı düzenlediklerini açıkladı.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'daki silah ve petrol tesislerine yönelik saldırılar gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun eylemlerine ilişkin bilgi verdi. Rusya'daki silah ve petrol tesislerine yönelik füze ile silahlı insansız hava araçlarıyla ( Siha ) saldırılar düzenlediklerini belirten Zelenskiy, Rusya'ya bağlı Çuvaşistan Cumhuriyeti'nin başkenti Çeboksarı'daki silah fabrikasını 'FP-5' (Flamingo) tipi füzelerle vurduklarını kaydetti. Zelenskiy, Samara bölgesindeki Kuybışev Petrol Rafinerisi'ne, Vladimir bölgesinde de iki petrol tesisine SİHA'larla saldırı düzenledikleri de aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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