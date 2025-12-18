Haberler

Zelenskiy: Moskova'dan gelecek yılı 'savaş yılı' yapmaya hazırlandıklarına dair sinyalleri tekrar aldık

Zelenskiy: Moskova'dan gelecek yılı 'savaş yılı' yapmaya hazırlandıklarına dair sinyalleri tekrar aldık
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın 2026 yılında savaşı sürdürmeye hazırlandığını ve bu durumun tüm ortaklarını etkilediğini belirtti. Zelenskiy, Rusya'nın diplomasi yoluyla Ukrayna'yı yok etme arzusunu gizlemeye çalıştığını vurguladı.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın 2026'da savaşı sürdürmeye hazırlandığını belirterek, "Moskova'dan gelecek yılı 'savaş yılı' yapmaya hazırlandıklarına dair sinyalleri tekrar aldık" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'dan gelen sinyallerin endişe verici olduğunu ve bu durumun sadece Ukrayna'yı değil, tüm ortaklarını ilgilendirdiğini vurguladı. Zelenskiy, "Moskova'dan gelecek yılı 'savaş yılı' yapmaya hazırlandıklarına dair sinyalleri tekrar aldık. Bu sinyaller sadece bizim için değil. Ortaklarımızın, sadece bunları görmesi değil, aynı zamanda yanıt vermesi de hayati önem taşıyor. Özellikle de sık sık Rusya'nın savaşı bitirmek istediğini söyleyen ABD'deki ortaklarımızın" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın mevcut zihniyetiyle diplomasiyi baltalayacağı uyarısında bulunan Zelenskiy, "Rusya bu zihniyetteyken; diplomatik dili ve belgelerdeki belirli noktalar üzerindeki baskıyı kullanarak, yalnızca Ukrayna'yı ve Ukraynalıları yok etme arzusunu ve topraklarımızı çalma girişimini meşrulaştırma isteğini maskelemeye çalışarak diplomasiyi de baltalayacaktır" dedi.

Tehlikenin Ukrayna ile sınırlı kalmayacağına dikkat çeken Zelenskiy, "Ardından sıra, Rusya'da birinin bir gün sözde 'tarihi toprakları' olarak etiketleyebileceği diğer Avrupa ülkelerine gelecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, Rusya'nın bu tutumuna karşı somut adımlar atılması gerektiğini belirterek, "Rusya'nın bu çılgınlık geçmişine karşı gerçek bir korumaya ihtiyaç var ve bu korumanın sağlandığından emin olmak için tüm ortaklarla çalışmaya devam edeceğiz. Güvenlik önlemlerine, Rus varlıklarına yönelik eylemler de dahil olmak üzere finansal önlemlere ve siyasi önlemlere ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı! Tam 10 milyon euro

Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı
Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! Sürekli Güllü şarkıları dinletiliyor

Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! "Son ses Güllü çalıyor"
Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...

Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...
Otomobilin yayalara çarptığı faciada kahreden detaylar! Hakan vefat etti, köpeği kayıp

Şişli'deki faciada kahreden detaylar! Hakan vefat etti, köpeği kayıp
Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı! Tam 10 milyon euro

Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı
Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Fenerbahçe Bakan Tunç ziyareti sonrası resmi siteden açıklama yayımladı

Formadaki tartışılan imza için Fenerbahçe'den açıklama
Evlenme ve din değiştirme iddiaları! Meltem Miraloğlu'ndan açıklama geldi

Evlenip din mi değiştirdi? Meltem Miroğlu ilk kez açıkladı
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel'in mezar başındaki skandal görüntüleri, Meclis'i karıştırdı
Aleyna Tilki gözaltında! Avukatından ilk açıklama geldi

Aleyna Tilki gözaltında! Avukatından ilk açıklama geldi
Şeyma Subaşı'na büyük şok! Hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Şeyma Subaşı'na büyük şok! Hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Venezuela Savunma Bakanı: Ülkeyi her ne pahasına olursa olsun koruyacağız

Savaşın eşiğindeki ülkeden kararlı ses: Ne pahasına olursa olsun...
Ünlü fenomen Danla Bilic de gözaltında!

Ünlü fenomen Danla Bilic de gözaltında!
title