Zelenskiy: Donbas'ı Bırakmayacağız
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Donbas bölgesinden vazgeçmeyeceklerini ve ülkesini teslim etmeyeceğini belirtti. Rusya'nın taleplerine yanıt veren Zelenskiy, Donbas'ın gelecekteki saldırılar için stratejik bir bölge olduğunu vurguladı.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Donbas bölgesini bırakmayacaklarını belirterek, "Ülkemi teslim etmeyeceğim" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme öncesi açıklamalarda bulundu. Rusya'nın ateşkes için Ukrayna askerlerinin Donbas'tan çekilmesini istediğine dair çıkan iddialara yanıt veren Zelenskiy "Donbas'ı bırakmayacağız. Bunu yapamayız. Donbas, Ruslar için gelecekteki bir savaşta sıçrama tahtası olabilir" diye konuştu.

Donbas'ı bırakmaları durumunda, Rusya'nın gelecek yıllarda Dnipro ve Zaporijya'ya yönelik saldırı başlatabileceğini vurgulayan Zelenskiy, "Ülkemi teslim etmeyeceğim. Bunun için hak sahibi değilim. Devlet nedir, özel mülk müdür? Donetsk'in yüzde 30'u benim özel mülküm mü?" ifadelerin kullandı.

Zelenskiy, toprak meselesinin güvenlik garantilerinden ayrı bir konu olmadığını kaydetti.

