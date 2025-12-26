Zelenskiy: Trump ile yakın gelecekte bir toplantı yapılması konusunda anlaştık

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yakın gelecekte ABD Başkanı Donald Trump ile en üst düzeyde bir toplantı yapılması konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un ABD tarafıyla yaptığı son görüşmeler hakkında kendisine bilgi verdiğini belirtti. Zelenskiy, "Tek bir gün bile kaybetmiyoruz. Yakın gelecekte Başkan Trump ile en üst düzeyde bir toplantı yapılması konusunda anlaştık. Yeni yıl öncesinde pek çok şey karara bağlanabilir" ifadelerini kullandı.