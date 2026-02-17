Zelenskiy: Rusya'nın elinden 2 bin çocuğumuzu kurtardık

Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın kontrolündeki bölgelerden 2 bin Ukraynalı çocuğun geri getirildiğini duyurdu ve her çocuğun evine dönmesi için mücadelelerinin süreceğini belirtti.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın kontrolündeki bölgelerden 2 bin Ukraynalı çocuğun geri getirildiğini duyurarak, "Her bir Ukraynalı çocuk evine dönene kadar durmayacağız" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün önemli bir sonuca ulaştık. 'Bring Kids Back UA' girişimi sayesinde Rusya'nın kontrolü altındaki 2 bin Ukraynalı çocuk evine getirildi. Bu geri dönüşlerin her biri; halkımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ve uluslararası ortaklarımızın günlük çabaları sayesinde mümkün oldu. Çocuklarımızın, ülkemizin ve tüm özgür dünyanın geleceği için verilen bu mücadeleye katkıda bulunan herkese minnettarız" ifadelerini kullandı.

Mücadelenin henüz bitmediğine dikkat çeken Zelenskiy, "Önümüzdeki yol hala uzun ve zorlu. Binlerce Ukraynalı çocuk hala Rusya tarafından esir tutuluyor ve her gün işledikleri suçların kurbanı oluyor. Ancak her bir Ukraynalı çocuk evine dönene kadar durmayacağız" açıklamasında bulundu.

