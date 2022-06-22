Yüzlerce yolcuyu taşıyan uçak, iletişimin kopması sonrası alevler içinde havalimanına indi
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Geçen yıl "ucuz bilet" sloganıyla kurulan bir havayolu şirketine ait uçak ile sabah saatlerinde iletişim tamamen koptu. Bölgede büyük bir endişe yaşatan gelişmeden dakikalar sonra Dominik Cumhuriyeti'nden kalkan yüzden fazla yolcuyu taşıyan uçak Miami'deki havalimanına alevler içinde gövde üstü iniş yaptı. Uçaktan çıkarılan çok sayıda yaralının hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.
Dominik Cumhuriyeti'nde geçen yıl "uygun fiyatlı bilet satışı" sloganıyla kurulan Red Air isimli havayolu şirketine ait bir uçakta kabus dolu dakikalar yaşandı.
Sabah saatlerinde 126 yolcu ve 11 mürettebatı taşıyan uçağın kule ile iletişimi koptu. Bölgede büyük bir endişe yaşanırken dakikalar sonra uçak alevler içinde havalimanının dışında görüldü. Öte yandan, uçağın iniş takımları açılmadığı için uçak gövde üstü havalimanına sert bir iniş yaptı. Uçak, iniş sonrası pistte bir süre sürüklendikten sonra kuleye çarparak durabildi.
Alevler güçlükle söndürülürken sol kanattan koyu dumanların yükseldiği de görüldü. Yetkililer en az 3 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıklarken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yolculardan Paola Garcia, "Öleceğimizi düşündüm. Yanımda yaşlı bir adam vardı ve ona sarıldım. Çok korku dolu anlardı" dedi. Garcia, "Sağdan sola çarpıyorduk ve bütün camlar kırılmıştı. Daha sonra koşuşturmaca başladı çünkü alevler yayılmaya başlamıştı" dedi.