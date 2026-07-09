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Yunanistan'a Ait F-16 Savaş Uçağı Zakintos Adası'na Acil İniş Yaptı

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Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağı, eğitim uçuşu sırasında meydana gelen arıza nedeniyle Zakintos Adası'na acil iniş yaptı. Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, arızanın iniş takımlarından kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

(ANKARA) - Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağı, eğitim uçuşu sırasında meydana gelen arıza nedeniyle Zakintos Adası'na acil iniş yaptı. Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yetkililer uçağın iniş takımlarında meydana gelmiş olabileceği değerlendirilen arızanın nedenini araştırıyor.




Yunan medyasında yer alan haberlere göre, Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağı, bugün öğleden sonra Yunanistan'ın batısındaki Zakintos Adası'na acil iniş yaptı.



Yunanistan Hava Kuvvetleri Genelkurmay Sözcüsü Yarbay Konstantinos Gravalos, uçağın eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini ve nedeni belirtilmeyen bir arıza nedeniyle acil iniş yaptığını açıkladı. Gravalos, pilotun sağlık durumunun iyi olduğunu da belirtti.
Yetkililer, iniş takımlarında meydana gelmiş olabileceği değerlendirilen arıza nedeniyle uçakta oluşan hasarı incelemeye devam ediyor.
F-16 savaş uçağının, kuzeybatı Mora Yarımadası'ndaki Araxos Hava Üssü'nden havalanan 116. Muharip Kanat Komutanlığı envanterine ait olduğu bildirildi.
Kaynak: ANKA
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