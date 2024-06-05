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Yahudilerden Kudüs'te provokatif bayrak yürüyüşü! Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediler

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İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Altı Gün Savaşları'nın yıl dönümü için "Bayrak Yürüyüşü" düzenleyecek olan radikal Yahudiler, kalabalık bir grupla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. 60 bin kişinin katılması beklenen yürüyüşte İsrailliler, Filistin basınının serbest çalışanı Saif Kwasmi'ye ve yerel halka saldırdı. Kwasmi daha önce nisan ayında İsrail güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümü, İbrani takvimine göre "Kudüs Günü" olarak kutlanıyor. Bugün binlerce Yahudi milliyetçinin "Bayrak Yürüyüşü" yaparak, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine girmesi bekleniyor. Yaklaşık 9 aydır devam eden savaş nedeni ile her yıl gerçekleştirilen provokatif yürüyüşte bu sene tansiyon yaşanan savaştan dolayı çok daha yüksek.

YÜRÜŞ ROTASI MÜSLÜMAN MAHALLESİNDEN GEÇİYOR

Al Jazeera'da yer alan bilgilere göre fanatik Yahudilerin yürüyüş rotası Şam Kapısı'ndan ve Müslüman Mahallesi'nden geçiyor. Mescid-i Aksa rotada değil ancak Yahudilerin bu bölgeye de girmesi bekleniyor. İsrail polisi dün yaptığı açıklama ile bölgede yaklaşık 3.000 polisin görevlendirileceğini ve birçok ana yolun kapatılacağını duyurdu.

Yahudilerden Kudüs'te provokatif bayrak yürüyüşü! Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediler

MESCİD- İ AKSA'YA BASKIN

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, "Şu ana kadar 28 grup halinde 1119 İsrailli işgalci Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrailli işgalcilerin baskınları sürüyor." ifadelerine yer verildi.

Yahudilerden Kudüs'te provokatif bayrak yürüyüşü! Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediler

"ARAPLARA ÖLÜM" SLOGANI ATARAK FİLİSTİNLİ GAZETECİYE SALDIRDILAR

Bayrak Yürüyüşü öncesi Kudüs'te çatışmalar çıktı. Protestocular "Araplara ölüm" sloganları atarken, sosyal medyaya düşen görüntülerde İsraillilerin taş atıp yerel halka saldırdığı görülüyor. AFP haber ajansının servis ettiği fotoğraflarda ise İsraillilerin Filistin basınının serbest çalışanı Saif Kwasmi'ye saldırdığı görülüyor. Kwasmi daha önce Nisan ayında İsrail güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Yahudilerden Kudüs'te provokatif bayrak yürüyüşü! Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediler

HAMAS'TAN YÜRÜYÜŞE "KUTSALLARIMIZA SALDIRI" TEPKİSİ

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de geçen hafta yürüyüşe katılacağını söylemiş ve destekçilerini yürüyüşe davet etmişti. Hamas Kudüs'te binlerce aşırı sağcı İsraillinin katılacağı "Bayrak Yürüyüşü"ne tepki gösterdi ve "İşgal altındaki Kudüs'teki bayrak yürüyüşü halklarımıza ve kutsal mekanlarımıza karşı bir saldırıdır" açıklamasında bulundu.

Haberler.com / Eymen Dursun - Dünya

Doğu Kudüs Filistin İsrail Kudüs Dünya Haberler

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Yorumlar (5)

Özcan Özcan:

İSRAİLİN BAŞKENTİ KUDÜSTÜR.YAŞASIN TR AZ İS KARDEŞLİĞİ.BEN TÜRKÜM BENİM FİLİSTİN DİYE BİR DAVAM YOK.

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Sefa:

Kardeş geliyor özcan kardeş......

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Sefa:

annnan müjdeyi verecek.

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Özcan Özcan:

SANA DA NUR TOPU GİBİ EVLAT GELİYOR SEFOŞŞŞŞ AMA BABASINA BENZEMİYOR.

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Özcan Özcan:

SEFOŞ SANA DA NUR TOPU GİBİ EVLAT GELİYOR.AMA NE HİKMETSE BABASINA HİÇ BENZEMİYOR.

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