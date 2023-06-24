Wagner, Rus Güney Askeri Bölge karargahını kuşattı

- Wagner, Rostov'daki Rus Güney Askeri Bölge karargahında

Prigojin: "Gerasimov ve Şoygu'yu istiyoruz. Gelmezlerse Moskova'ya gideceğiz"

ROSTOV ON DON - Yevgeniy Prigojin'in yönetimindeki paralı güvenlik şirketi Wagner, Rostov-Na-Donu'daki Rus Güney Askeri Bölge Karargah binasını kuşattı. Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-Bek Yevkurov ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Vladimir Alekseev ile görüşen Prigojin, "Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ve Rusya Savunma Bakanı Şoygu'yu buraya istiyoruz. Gelmezlerse burada olacağız. Rostov şehrini ablukaya alıp Moskova'ya doğru yola çıkacağız" dedi.

Rus paralı güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Evgeny Prigojin gece saatlerinde başlattığı isyanın ardından yeni bir video mesaj yayınladı. Rus Güney Askeri Bölge Karargah binası çevresinde konuşlandığı görülen Prigojin, karargah binasına giriş yaptıklarını belirtti. Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-Bek Yevkurov ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Vladimir Alekseev ile görüşerek taleplerini ileten Prigojin, "Buraya geldik. Rostov'da kontrolü sağladık. Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ve Şoygu'yu (Rusya Savunma Bakanı) buraya istiyoruz. Gelmezlerse burada olacağız. Rostov şehrini ablukaya alıp Moskova'ya doğru yola çıkacağız" ifadelerini kullandı. Prigojin ayrıca uçuşlarda ve ulaşımda aksamaların bulunmadığını belirtti.

Görüntülerde Yevkurov'un, Prigojin'in savaşçılarını geri çekmesini istediği, ancak Prigojin'in bu teklifi reddettiği görüldü. Ayrıca Wagner savaşçılarının zırhlı araçlarla karargah binasını kuşattığı anlar kameraya yansıdı.