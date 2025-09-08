Vikingler dizisinin yıldız oyuncusu ablukayı kırmak için Gazze'ye gidiyor

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak için yola çıkacak Küresel Sumud Filosu'na dünyaca ünlü dizi "Vikingler"deki Floki rolüyle tanınan İsveçli oyuncu Gustaf Skarsgård da katılacak.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ambargo bütün insanlığın vicdanını sızlatırken, Küresel Sumud Filosu İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye gitmeye hazırlanıyor.

FİLOYA DÜNYACA ÜNLÜ OYUNCU DA KATILACAK

10 Eylül'de yola çıkacak filo için dikkat çeken bir haber geldi.İsveçli ünlü oyuncu Gustaf Skarsgård, İsrail ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na (Freedom Flotilla Coalition) katılacağını duyurdu.

"SESSİZ KALKMAK ARTIK BİR SEÇENEK DEĞİL"

Skarsgård, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, insanlık dramının sürdüğü Gazze'ye destek vermek için filoya katıldığını belirterek, "Sessiz kalmak artık bir seçenek değil" ifadelerini kullandı.

Oyuncu, dünya genelindeki vicdan sahibi insanların bu konuda seslerini yükseltmesi gerektiğini vurguladı.