Haberler

Vikingler dizisinin yıldız oyuncusu ablukayı kırmak için Gazze'ye gidiyor

Vikingler dizisinin yıldız oyuncusu ablukayı kırmak için Gazze'ye gidiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyaca ünlü "Vikingler" dizisindeki Floki rolüyle tanınan İsveçli oyuncu Gustaf Skarsgård, Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'nda yer alacak.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak için yola çıkacak Küresel Sumud Filosu'na dünyaca ünlü dizi "Vikingler"deki Floki rolüyle tanınan İsveçli oyuncu Gustaf Skarsgård da katılacak.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ambargo bütün insanlığın vicdanını sızlatırken, Küresel Sumud Filosu İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye gitmeye hazırlanıyor.

FİLOYA DÜNYACA ÜNLÜ OYUNCU DA KATILACAK

10 Eylül'de yola çıkacak filo için dikkat çeken bir haber geldi.İsveçli ünlü oyuncu Gustaf Skarsgård, İsrail ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na (Freedom Flotilla Coalition) katılacağını duyurdu.

"SESSİZ KALKMAK ARTIK BİR SEÇENEK DEĞİL"

Skarsgård, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, insanlık dramının sürdüğü Gazze'ye destek vermek için filoya katıldığını belirterek, "Sessiz kalmak artık bir seçenek değil" ifadelerini kullandı.

Oyuncu, dünya genelindeki vicdan sahibi insanların bu konuda seslerini yükseltmesi gerektiğini vurguladı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
Bagajda mahsur kalan 7 yaşındaki çocuk korkunç şekilde can verdi

Bagajda mahsur kalan 7 yaşındaki çocuk korkunç şekilde can verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lise öğrencisi babasını öldürüp, annesini yaraladıktan sonra intihara kalkıştı

Liseli çocuk dehşet saçtı! Babasını öldürdü, annesini yaraladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.